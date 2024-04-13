«Интер» может купить семья из Саудовской Аравии

Семья из Саудовской Аравии хочет купить «Интер».
У итальянской команды финансовые проблемы: клуб должен погасить многомиллионный кредит этой весной.
Владелец «Интера» Стивен Чжан искал новых инвесторов, а не хозяев, однако из-за накопившихся долгов ситуация может поменяться.
Сейчас идут переговоры.
Интеру однозначно на пользу пойдёт такой новый владелец. Тем более, клуб не нужно строить, как тот же Ньюкасл, его лишь нужно точечно улучшить. У итальянцев есть большой шанс встать на одну ступеньку с МС.
Интеру однозначно на пользу пойдёт такой новый владелец. Тем более, клуб не нужно строить, как тот же Ньюкасл, его лишь нужно точечно улучшить. У итальянцев есть большой шанс встать на одну ступеньку с МС.