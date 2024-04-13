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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияИталия. Серия А 2023/2024

«Интер» может купить семья из Саудовской Аравии

сегодня, 11:05

Семья из Саудовской Аравии хочет купить «Интер».

У итальянской команды финансовые проблемы: клуб должен погасить многомиллионный кредит этой весной.

Владелец «Интера» Стивен Чжан искал новых инвесторов, а не хозяев, однако из-за накопившихся долгов ситуация может поменяться.

Сейчас идут переговоры.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 14:57
Было бы классно, подтянут серию А.
shur
shur
сегодня в 14:23
...китайцы,арабы все кто угодно только не европейцы, куда уж нам,
Восток дело - финансово тонкое...!
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 12:58
купите Амкар он же лучше
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:43
Всё может быть. А может и не быть ☝️😉
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 12:31
Скоро арабы все купят...
Дима Логинов
Дима Логинов ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 12:30
Арабы твёрже на ногах стоят. В Китае сегодня ты миллиардер, а завтра чем-то партии стал неугоден и всё, хорошо, если не посадят. Поэтому арабские инвесторы на порядок надёжнее. Да и денег у них побольше. Всё-таки футбольные клубы покупают либо сами правящие семьи, либо их самые близкие люди, а там огромные капиталы и твёрдая уверенность в завтрашнем дне.
Интеру однозначно на пользу пойдёт такой новый владелец. Тем более, клуб не нужно строить, как тот же Ньюкасл, его лишь нужно точечно улучшить. У итальянцев есть большой шанс встать на одну ступеньку с МС.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:15
Какая разница, китаец в хозяевах или саудит? Лишь бы деньги исправно давал...
adekvat
adekvat ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 12:13
Китайцы наигрались уже с футболом, настало время арабов.
aq3gd8y56a4g
aq3gd8y56a4g
сегодня в 12:11
В общем футбол - очень убыточное мероприятие.
Futurista
Futurista
сегодня в 12:00
Вместо верблюдов решили купить Интер...
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 11:51
Если семья хорошая то можно и усыновиться !
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:37
В случае проигрыша хлестать будут игроков плеткой
Indzaghi
Indzaghi
сегодня в 11:17
Значит этим летом Интер будут очень активные на трансферном рынке ,
lotsman
lotsman
сегодня в 11:11
Решили семейный клуб завести себе. Для развлечений.))
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