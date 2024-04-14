Бывший защитник «Реала» и МЮ присоединится к штабу Артеты в «Арсенале»

1713095880

сегодня, 14:58

Бывший защитник «Реала», МЮ и ПСЖ может присоединиться к тренерскому штабу в «Арсенале».

Аргентинец прибыл в Лондон для обсуждения сотрудничества с испанским специалистом.

Хайнце начал тренерскую карьеру в 2015 году. Последним клубом под его руководством был «Ньюэллс Олд Бойз».