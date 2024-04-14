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Бывший защитник «Реала» и МЮ присоединится к штабу Артеты в «Арсенале»

сегодня, 14:58

Бывший защитник «Реала», МЮ и ПСЖ Габриэль Хайнце может присоединиться к тренерскому штабу Микеля Артеты в «Арсенале».

Аргентинец прибыл в Лондон для обсуждения сотрудничества с испанским специалистом.

Хайнце начал тренерскую карьеру в 2015 году. Последним клубом под его руководством был «Ньюэллс Олд Бойз».

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Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 15:46
Может и до главного дослужится !
Байкал-38
Байкал-38 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 15:23
Здравствуйте!
А почему мой комментарий был удалён и я получил жк?
В теге вопрос модератору я скинул вам ссылку на ещё один аккаунт, который нарушает правила сайта.
Его кстати пожизненно забанили.
И за это наказание?
Ed_Magic
Ed_Magic
сегодня в 15:14
Лично Галактионов про76 победу над конями своими тупыми заменами !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:06
Готов пойти и на понижение...
Гость
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