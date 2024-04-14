Бывший защитник «Реала» и МЮ присоединится к штабу Артеты в «Арсенале»

Бывший защитник «Реала», МЮ и ПСЖ Габриэль Хайнце может присоединиться к тренерскому штабу Микеля Артеты в «Арсенале».
Аргентинец прибыл в Лондон для обсуждения сотрудничества с испанским специалистом.
Хайнце начал тренерскую карьеру в 2015 году. Последним клубом под его руководством был «Ньюэллс Олд Бойз».
А почему мой комментарий был удалён и я получил жк?
В теге вопрос модератору я скинул вам ссылку на ещё один аккаунт, который нарушает правила сайта.
Его кстати пожизненно забанили.
И за это наказание?
А почему мой комментарий был удалён и я получил жк?
В теге вопрос модератору я скинул вам ссылку на ещё один аккаунт, который нарушает правила сайта.
Его кстати пожизненно забанили.
И за это наказание?