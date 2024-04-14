«Бавария» предложила Зидану заменить Тухеля

«Бавария» предложила Зинедину Зидану возглавить команду летом, когда нынешний главный тренер Томас Тухель уйдёт.
Немецкий клуб уже связался с агентом специалиста, и озвучил ему своё предложение.
Француз и сам хочет вернуться в футбол, но его следующее место работы пока неизвестно.
после Евро 2024 верните Нагельсманна, и многие проблемы будут решены.
была же новость, что спор.дир Баварии Макс Эберль, который разбирается в футболе, как раз хочет вернут Нагельсманна в Мюнхен.
после Евро 2024 верните Нагельсманна, и многие проблемы будут решены.
была же новость, что спор.дир Баварии Макс Эберль, который разбирается в футболе, как раз хочет вернут Нагельсманна в Мюнхен.
руководство там жёсткое
руководство там жёсткое