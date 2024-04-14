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«Бавария» предложила Зидану заменить Тухеля

сегодня, 14:19

«Бавария» предложила Зинедину Зидану возглавить команду летом, когда нынешний главный тренер Томас Тухель уйдёт.

Немецкий клуб уже связался с агентом специалиста, и озвучил ему своё предложение.

Француз и сам хочет вернуться в футбол, но его следующее место работы пока неизвестно.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:08
Надо предложить хороший контракт.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:39
зачем Зидана? что за игры агентов))) если не ошибаюсь, Зинедин даже не владеет немецким языком, и зачем ему портит свое личное наследие, возглавив кризисную команду?? ему дождаться поста в сб.Франции
после Евро 2024 верните Нагельсманна, и многие проблемы будут решены.
была же новость, что спор.дир Баварии Макс Эберль, который разбирается в футболе, как раз хочет вернут Нагельсманна в Мюнхен.
112910415
112910415
сегодня в 14:31
не пойдёт Зидан в Баварию !
руководство там жёсткое
Гость
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