«Бавария» предложила Зидану заменить Тухеля

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сегодня, 14:19

«Бавария» предложила возглавить команду летом, когда нынешний главный тренер уйдёт.

Немецкий клуб уже связался с агентом специалиста, и озвучил ему своё предложение.

Француз и сам хочет вернуться в футбол, но его следующее место работы пока неизвестно.