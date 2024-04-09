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Черчесов хочет работать в России

вчера, 09:55

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что хотел бы продолжить карьеру в России.

Верно ли на сегодня будет сказать, что предложений сесть за стол переговоров от российских клубов я не получал? Из российских — да. А из зарубежных есть звонки, SMS, надо пообщаться, приехать, прилететь. Когда ты чувствуешь, что это не твое, смысл время свое и их забирать? Много было звонков, ситуаций, когда просили о встрече.

Хочется пока в это неспокойное время не где‑то работать, а у себя в стране и быть полезным своей стране. На сегодняшний день никаких серьезных разговоров на эту тему нет. Я не форсирую, любой клуб и любой тренер должен для таких вещей созреть.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:49
верит, что скоро чьё-либо руководство впадёт в отчаяние ! )
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:00
Вам от меня лайк за "Вечера на хуторе...".
lotsman
lotsman
вчера в 14:59
Он очень надеялся на Спартак. И сейчас надежда ещё не погасла. Надеется, что после окончания чемпионата,когда Абаскаль покинет Спартак, его пригласят туда.)
csdh8j9ngdac
csdh8j9ngdac
вчера в 13:59
Пусть идёт в Аланию и там подымает команду
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:20

Реакция многих российских клубов на хотение Черчесова...)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:17, ред.
Позабавило " Из зарубежных есть SMS ". Это как же надо "уважать" приглашаемого тренера, что слать ему сообщение на телефон. Так и вижу, как тому же Моуриньо или Клоппу клуб шлёт эсэмески с предложением встретиться.
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:58
Усы поиздержался... Уже и на 2 лигу согласен...
ОПС
ОПС
вчера в 12:39
При желании можно что то найти. Может запросы у него высокие.
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 12:13
Физруком в школу
Вещий
Вещий
вчера в 11:59
Если не ошибаюсь Евсеев место освободил... можно подать свое резюме на вакантное место...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:54
Походу очень хочет попасть в Спартак!
А мы хотим?)))?
112910415
112910415
вчера в 10:44
а что умеет делать ?
Futurista
Futurista
вчера в 10:44
Видимо из зарубежных клубов звонит только "служба безопасности Сбербанка")...
Гость
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