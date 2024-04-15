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Абаскаль не попрощался с командой

вчера, 16:10

На последней встрече с футболистами «Спартака» Гильермо Абаскаль не сказал практически ни слова. Испанец приехал на базу 14 апреля за пару часов до тренировки и сразу начал собирать вещи. Когда в Тушино собрались футболисты, им объявили, что будет собрание. Оно проходило в зале для теоретических занятий. На собрании присутствовали генеральный директор Олег Малышев, Абаскаль, спортивный директор Томаш Амарал и член совета директоров Павел Жданов, который и объявил об отставке испанца. Также Жданов сообщил игрокам, что теперь с них будет более жёсткий спрос.

После этого Абаскаль покинул базу, а футболисты отправились на тренировку, которую проводил ассистент испанца Владимир Слишкович.

Существует вероятность, что именно Слишкович останется тренером «Спартака» до конца сезона. Многое будет зависеть от ближайшего отрезка.

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Все комментарии
Sergo_ural
Sergo_ural
вчера в 23:17
У нас писаки все знают. Кто кому свечку держит, кто кому подножку подставил. Вообщем развел как всегда срач. Ибо только на него куча комментов и обсуждений. И самое главное, что первый выставил новость. А потом окажется, что Абаскаль заказал кафешку или ресторан для команды. Как тренера я его не воспринимал, для меня он как и Семак, только без прыжков на бровке. Только одному все купли, а другому нужно работать и думать.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:06
Правильно, нет смысла вешать лапшу на уши тем кто уже понял что это лапша. А других продуктов Абаскаль с собой не носит
Сп62
Сп62
вчера в 20:39
Ему просто не предоставили возможности для последнего слова.
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:20
В этом он весь.... беЗкультурный, беЗсовестный....
И как тренер - ни о чём.
cc3b8tjgfh2h
cc3b8tjgfh2h
вчера в 18:19
А сказать то тренеру и нечего.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:16, ред.
Человеческая психика такая тонкая материя, что комментировать это либо обвинять Абаскаля в невоспитанности просто не хочется. То же самое посоветовал бы пользователям, но не имею на это право. Да и не послушаются, черти...
Откровенно говоря, и команда ему досталась не ахти. Ну смог бы её вытянуть при самых благоприятных обстоятельствах на второе место, но разве это считалось бы успехом, учитывая отсутствие наших клубов в еврокубках ? Нет.
При сложившихся условиях на международной арене успехом может считаться только первое место. Да и то условно.
112910415
112910415
вчера в 17:44
огорчился, видимо .. )
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:24
Как то не по человечески все получилось...Бог ему судья.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:24
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:08
Рыжий - бесстыжий.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:58
Всё в Спартаке не по человечески...
Интерес
Интерес ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:44
"Стыдливо по -испански".Не,-ШКОДЛИВО!
Интерес
Интерес ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:43
Типичный эуропеец,не прощающийся с мёртвым аборигеном,убитым им.Колониальное обращение.
zshndkh325dt
zshndkh325dt
вчера в 16:42
Пробегал два года вдоль бровки, как молодой кенгуру, результатов никаких и ещё спасибо не мог сказать, что его так долго терпели.
Хамло есть хамло.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:37
А клоун то хоть и рыжий , но совсем не воспитанный. Хамоватый гопник
Futurista
Futurista
вчера в 16:28
Ушел по-английски...
Интерес
Интерес
вчера в 16:25
"...пришёл без стука,ушёл без звука. Вагиту под руку попался каменюка,метнул,гадюка,и нету ..."Абаскаля.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:25
Это говорит лишь о правильности решения.
lotsman
lotsman ответ ehxw48adp7xn (раскрыть)
вчера в 16:18
Это Абаскаль не попрощался с командой, а не команда с ним. Если он не стал разговаривать с игроками, а сразу ушёл, то что, за ним бежать чтобы попрощаться.)
ehxw48adp7xn
ehxw48adp7xn
вчера в 16:13
Не умеют у нас прощаться по человечески с пришлыми
Гость
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