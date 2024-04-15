Абаскаль не попрощался с командой

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вчера, 16:10

На последней встрече с футболистами «Спартака» не сказал практически ни слова. Испанец приехал на базу 14 апреля за пару часов до тренировки и сразу начал собирать вещи. Когда в Тушино собрались футболисты, им объявили, что будет собрание. Оно проходило в зале для теоретических занятий. На собрании присутствовали генеральный директор Олег Малышев, Абаскаль, спортивный директор Томаш Амарал и член совета директоров Павел Жданов, который и объявил об отставке испанца. Также Жданов сообщил игрокам, что теперь с них будет более жёсткий спрос.

После этого Абаскаль покинул базу, а футболисты отправились на тренировку, которую проводил ассистент испанца Владимир Слишкович.

Существует вероятность, что именно Слишкович останется тренером «Спартака» до конца сезона. Многое будет зависеть от ближайшего отрезка.