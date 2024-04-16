Коул Палмер повторил достижение Диего Косты в «Челси»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер забил 20 голов в нынешнем сезоне Английской Премьер-Лиги.
Таким образом, Палмер стал лишь третьим футболистом в истории «синих», который забил 20 и более голов в АПЛ в своём дебютном сезоне за лондонский клуб.
Ранее это удавалось только Джимми Флойду Хассельбайнку и Диего Косте.
В начале сезона наверное никто и не думал, что можно настигнуть Холланда взявшего космическую скорость.
И главное, в Челси начали обновлять положительные рекорды))
В начале сезона наверное никто и не думал, что можно настигнуть Холланда взявшего космическую скорость.
И главное, в Челси начали обновлять положительные рекорды))