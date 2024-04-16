Коул Палмер повторил достижение Диего Косты в «Челси»

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сегодня, 18:42

Полузащитник «Челси» забил 20 голов в нынешнем сезоне Английской Премьер-Лиги.

Таким образом, Палмер стал лишь третьим футболистом в истории «синих», который забил 20 и более голов в АПЛ в своём дебютном сезоне за лондонский клуб.

Ранее это удавалось только и .