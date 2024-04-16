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Коул Палмер повторил достижение Диего Косты в «Челси»

сегодня, 18:42

Полузащитник «Челси» Коул Палмер забил 20 голов в нынешнем сезоне Английской Премьер-Лиги.

Таким образом, Палмер стал лишь третьим футболистом в истории «синих», который забил 20 и более голов в АПЛ в своём дебютном сезоне за лондонский клуб.

Ранее это удавалось только Джимми Флойду Хассельбайнку и Диего Косте.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:25
Молодец!! Удачи и дальше, но только ни в эту субботу))
azkan
azkan
сегодня в 19:02
А вот и догнал молодой Палмер гиганта Мансити.
В начале сезона наверное никто и не думал, что можно настигнуть Холланда взявшего космическую скорость.
И главное, в Челси начали обновлять положительные рекорды))
pzksmu955q4g
pzksmu955q4g
сегодня в 19:01
20 голов это отличный результат. Теперь войдёт в историю очень сильно!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:49
Встал в один ряд с такими мастерами...
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