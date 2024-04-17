Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Кубок 2023/2024

Экс-арбитр Обломов: «В моменте с падением Караваева фол был»

сегодня, 22:18
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший судья Илья Обломов высказался о спорных моментах в матче «Зенита» и «Спартака» в Кубке России (0:0, общий счет 1:2).

В моменте с падением Караваева фол был, это пенальти, ведь футболист «Зенита» сыграл в мяч, когда в него влетел Джикия. Законченным действием это считать нельзя, потому что фол безрассудный, он и при законченном действии карается фолом.

Что касается эпизода с отмененным голом, то офсайд был, это стопроцентно. Но важно отметить, что для ассистента главного арбитра это был крайне сложный момент, потому что он сосредоточился на игроках в штрафной площади, а дальнего футболиста поймать не успел.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В УЕФА считают, что Иштван Ковач отлично отсудил матч «Барселона» — ПСЖ
Сегодня, 15:08
В Украине внедрят применение детектора лжи к судьям
Сегодня, 14:07
Хави рассказал, что думает о судействе в матче с ПСЖ
Сегодня, 00:33
«Рубин» обратился в ЭСК РФС по неназначенному пенальти в ворота «Крыльев»
Вчера, 13:38
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Зенита»
15 апреля
В «Ростове» оценили судейство в матче с «Факелом»
15 апреля
Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 22:46
Три судьи в поле, куча помощников, вар не увидели, а бывшие всё видят...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 