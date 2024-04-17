Экс-арбитр Обломов: «В моменте с падением Караваева фол был»

Бывший судья Илья Обломов высказался о спорных моментах в матче «Зенита» и «Спартака» в Кубке России (0:0, общий счет 1:2).

В моменте с падением Караваева фол был, это пенальти, ведь футболист «Зенита» сыграл в мяч, когда в него влетел Джикия. Законченным действием это считать нельзя, потому что фол безрассудный, он и при законченном действии карается фолом.

Что касается эпизода с отмененным голом, то офсайд был, это стопроцентно. Но важно отметить, что для ассистента главного арбитра это был крайне сложный момент, потому что он сосредоточился на игроках в штрафной площади, а дальнего футболиста поймать не успел.