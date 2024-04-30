ПСЖ может продлить контракт с Энрике

ПСЖ рассматривает возможность продления контракта с главным тренером Луисом Энрике, несмотря на то что команде ещё предстоят важные матчи в полуфинале Лиги чемпионов.
Энрике также хочет продолжить сотрудничество с ПСЖ. Испанец позитивно смотрит на вероятный уход Килиана Мбаппе (он считает, что это сделает команду более управляемой и позволит варьировать тактику), а также ожидает, что со временем он сможет больше влиять на трансферную политику клуба.
Переговоры могут начаться по окончании сезона.
Энрике возглавляет ПСЖ с июля 2023 года. Его действующий контракт истекает в июне 2025 года. Он привёл парижан к победе в Суперкубке Франции. Также ПСЖ досрочно добыл титул в Лиге 1 и сыграет с дортмундской «Боруссией» в 1/2 финала Лиги чемпионов.