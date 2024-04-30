ПСЖ может продлить контракт с Энрике

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30 апреля 2024, 14:23

ПСЖ рассматривает возможность продления контракта с главным тренером , несмотря на то что команде ещё предстоят важные матчи в полуфинале Лиги чемпионов.

Энрике также хочет продолжить сотрудничество с ПСЖ . Испанец позитивно смотрит на вероятный уход Килиана Мбаппе (он считает, что это сделает команду более управляемой и позволит варьировать тактику), а также ожидает, что со временем он сможет больше влиять на трансферную политику клуба.

Переговоры могут начаться по окончании сезона.