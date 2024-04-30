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ПСЖ может продлить контракт с Энрике

30 апреля 2024, 14:23

ПСЖ рассматривает возможность продления контракта с главным тренером Луисом Энрике, несмотря на то что команде ещё предстоят важные матчи в полуфинале Лиги чемпионов.

Энрике также хочет продолжить сотрудничество с ПСЖ. Испанец позитивно смотрит на вероятный уход Килиана Мбаппе (он считает, что это сделает команду более управляемой и позволит варьировать тактику), а также ожидает, что со временем он сможет больше влиять на трансферную политику клуба.

Переговоры могут начаться по окончании сезона.

Энрике возглавляет ПСЖ с июля 2023 года. Его действующий контракт истекает в июне 2025 года. Он привёл парижан к победе в Суперкубке Франции. Также ПСЖ досрочно добыл титул в Лиге 1 и сыграет с дортмундской «Боруссией» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Не Эго Ист
Не Эго Ист
30 апреля в 15:39
Энрике : Пусть теперь Мбапа "управляет" Пересом.. Хе.. 😀
Варвар7
Варвар7
30 апреля в 14:51
То есть по сути, тренер признал,что командой на данный момент управляет Мбаппе...)))
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