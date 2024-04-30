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В «Динамо» назвали основного вратаря на матч со «Спартаком»

30 апреля 2024, 15:01
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, кто сыграет в воротах «бело-голубых» в матче 1/2 финала Кубка России Пути регионов против «Спартака».

Закольцевать историю со «Спартаком» и поставить Игоря Лещука в ворота? Это было бы красиво, с одной стороны. С другой стороны, респект Шунину, который работает хорошо и в играх проявляет себя тоже хорошо. Лещуку, к сожалению, надо чуть подождать свой следующий шанс. А играть он со временем будет, 100%.

Ранее стало известно, кто рассудит игру «Динамо» и «Спартака».

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Все комментарии
smiliel
smiliel
вчера в 08:00, ред.
    Шуnя771
    Шуnя771
    30 апреля в 21:48
    С основным вратарём понятно, а основным нападающим часом будет не парень в черной форме и со свистком?))
    112910415
    112910415
    30 апреля в 17:30
    хорошо, ждём Шунина !
    Futurista
    Futurista
    30 апреля в 16:49
    Если Спартак нормально сыграет тогда и Шунин станет Лещуком)...
    Capral
    Capral
    30 апреля в 16:40
    Ну всё, Личке- хана. После ухода Лички из Динамо, "теплые" слова и высказывания в свою сторону от Лещука- он уже себе обеспечил. Йоканович не даст соврать...
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    30 апреля в 16:15
    Спартак: "Лещук, Лещук, Лещук!!!".
    bachvd7rmq8a
    bachvd7rmq8a
    30 апреля в 16:00
    Лещука нужно гнать.
    drug01
    drug01
    30 апреля в 15:38
    Только Шунин может спасти игру!!!!
    ABir
    ABir
    30 апреля в 15:26
    Тут не угадаешь, кому и сколько в следующий раз прилетит.
    pb8s6hjumn5b
    pb8s6hjumn5b
    30 апреля в 15:05
    В поддавки со Спартаком играть не хочется, надо действительно ставить Шунина.
    Гость
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