В «Динамо» назвали основного вратаря на матч со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» рассказал, кто сыграет в воротах «бело-голубых» в матче 1/2 финала Кубка России Пути регионов против «Спартака».

Закольцевать историю со «Спартаком» и поставить Игоря Лещука в ворота? Это было бы красиво, с одной стороны. С другой стороны, респект Шунину, который работает хорошо и в играх проявляет себя тоже хорошо. Лещуку, к сожалению, надо чуть подождать свой следующий шанс. А играть он со временем будет, 100%.