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Месси признан лучшим игроком 11-го тура МЛС

30 апреля 2024, 14:07
Нью-Инглэнд РеволюшнЛоготип футбольный клуб Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)1 : 4Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси признан лучшим игроком 11-го тура МЛС. 36-летний аргентинец забил два мяча и отметился ассистом в игре против «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1).

Месси признан лучшим игроком 11-го тура МЛС

Ранее сообщалось, что Месси установил два рекорда МЛС.

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Все комментарии
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:07
Вам виднее.
Capral
Capral ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 01:12
Ну конечно. Вот если бы он написал негативное про Рона, тогда да- можно поверить.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 01:07
Из той же оперы, что Ибра написал книгу про Гвардиолу.
Андронов написал статью... Ну он то знает всю правду про семью Месси, как же ему не верить.
Это даже говорит больше про самого Андронова, чем про кого-то другого. Почему бы людям не работать над своими человеческими качествами? Андронов бы лечил свои пороки.
Capral
Capral ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 00:21
Из самых прямых. Но после того, как Вы отвергаете статью Андронова, мне трудно Вам чтото доказывать. Не нравится мой ответ- не спрашивайте.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 00:14
Никакой конкретики. Я знаю больше, чем Вы.... Из каких источников?
Capral
Capral ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 00:12
Я знаю про Месси, больше, чем Вы думаете, именно- как про человека Месси. Его футбольную гениальность- НИКТО не отрицает. Речь идет, только о человеческих качествах этого человека...
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 00:01
А кто такой Андронов и почему его мнение так важно для тебя? Он жил в его доме? Дружил с ним?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Рой Макай (раскрыть)
30 апреля в 23:03
То что "точно посильнее РПЛ", я поспорил бы.
Capral
Capral ответ AgamagA_______ (раскрыть)
30 апреля в 23:02
Что с душой не так? Прочтите Андронова: "Месси- гениальное животное".
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Capral (раскрыть)
30 апреля в 22:51
Почему не я на его месте, да?)
А что с душой у него не так?
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Рой Макай (раскрыть)
30 апреля в 22:35
А что им ещё писать остаётся? На фоне зависти обостряется разум.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
30 апреля в 22:05
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    30 апреля в 22:02
    уверенно идет к очередному заслуженному Золотому мячу. в Европе в этом сезоне у него нет конкурентов
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    30 апреля в 21:59, ред.
    Читай внимательно. Вискарёк и огурчик!!!
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    30 апреля в 21:58
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
      30 апреля в 21:56
      "Это про мафию, а не про пьянку."

      Не вижу разницы: все делишки решаются в бане... под коньячЁк, вискарЁк и солёный огурчик.)
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      30 апреля в 21:50
      Это про мафию, а не про пьянку.
      Нет, не помню 2014. Помню финал и помню, как Роббена, лишили лучшего игрока ЧМ, НЕЗАСЛУЖЕННО!!!!!!!
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
      30 апреля в 21:48, ред.
      Как говорят умные евреи: Если пьянку не удается предотвратить, её надо возглавить!"
      Этим и занялся национальный футбольный маркетинг США.

      P.S. Штаты - Чемпионы Мира ? Абсолютно не удивлюсь. Коста-Рику на ЧМ 2014 помнишь ? Несчастные голландцы её еле-еле в серии пенальти прошли...
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      30 апреля в 21:39
      Ну вот, когда штаты станут чемпионами мира- тогда и поговорим...
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      30 апреля в 21:37
      Вот, в этом вопросе, Дружище- мы ЕДИНЫ, как в 2009-м, Бавария и О.Кан!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
      30 апреля в 21:35
      Ты не путай популяризацию футбола времён Пеле и Бэка с его нынешней - глобальной капитализацией. Все топы АПЛ практически скуплены янки; в СериАле - таже песня. УЕФА с ФИФой подмяты под дядю Сэма - это реальность сегодняшнего/завтрашнего дня.
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      30 апреля в 21:29
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ
        30 апреля в 21:24, ред.
          ПЕТЛЯ
          ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
          30 апреля в 21:18, ред.
          Вить.
          "Проктологи и венерологи" - не арабы. Месси там не только для шоу. Он там (как в принципе и остальные из его когорты) для развития национального чемпионата Штатов. Америкосы - очень умный народ. Уйдёт Месси , придут на его место другие и, помяни моё слово, лет ч/з 5 сборная у янки будет любить мозг любой дрим-тим из Европы. Я был в Штатах - там всё основательно у людей поставлено и организовано. Гляди сам: грядущий ЧМ - в США; ЛЧ, которая трансформируется в КЧМ - тоже в США. А Европа, - сегодня только исторический музей, ну а завтра ( с этим словенским балбесом) - будет
          и футбольный.
          Байкал-38.
          Байкал-38.
          30 апреля в 21:17
          По новостям показали как после этой новости дырявого португальского гея-нарцисса верблюды утишают, а он всю плачет. Истерика надолга...
          ПЕТЛЯ
          ПЕТЛЯ ответ Не Эго Ист (раскрыть)
          30 апреля в 21:08
          Гений ..., чего уж там.
          Такие рождаются раз в 50 лет, не чаще.
          Подборка шик.
          KT_S_16
          KT_S_16
          30 апреля в 20:31
          Месси великий и этим всё сказано 🙃
          Capral
          Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
          30 апреля в 20:24
            Capral
            Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
            30 апреля в 20:22, ред.
            Ну, ты смотри- сильно не увлекайся!!!
            😂😂😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
            Grizly88
            Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
            30 апреля в 20:20
            Ее фотки , я часто смотрю по ночам
            Гость
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