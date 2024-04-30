Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси признан лучшим игроком 11-го тура МЛС. 36-летний аргентинец забил два мяча и отметился ассистом в игре против «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1).
Ранее сообщалось, что Месси установил два рекорда МЛС.
|Нью-Инглэнд Революшн1 : 4Интер Майами
|Матч завершен
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси признан лучшим игроком 11-го тура МЛС. 36-летний аргентинец забил два мяча и отметился ассистом в игре против «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1).
Ранее сообщалось, что Месси установил два рекорда МЛС.
чьим владельцем был Rakuten, бывший спонсор Барселоны..
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чьим владельцем был Rakuten, бывший спонсор Барселоны..
и клуб впервые стал чемпионом Японии))) еще пару кубков взяли.
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