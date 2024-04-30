«Динамо» – «Спартак»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1.05.2024)

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сегодня, 15:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на полуфинальный матч Кубка России «Путь регионов» «Динамо» – «Спартак», который состоится 1 мая 2024 года

«Динамо»

«Динамовцы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России находятся на третьей строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Народной командой». «Бело-голубые» в четырёх матчах к ряду обыгрывают своих оппонентов. С разницей в один мяч в рамках матча 21-го тура Премьер-лиги «Динамовцы» взяли верх над «Оренбургом» (2:1).

28 апреля с минимальным счётом «Динамо» выиграло у «Зенита». Нападающий Тюкавин отличился забитым голом.

«Спартак»

«Спартачи» на сегодняшний день в турнирной таблице РПЛ занимают четвёртое место, уступая пять очков «Динамовцам». Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Красно-белых» за последнее время. Нулевую ничью раскатал «Спартак» с «Армейцами» в рамках матча 21-го тура чемпионата России.

На прошлых выходных «Красно-белые» со счётом 3:2 взяли верх над «Железнодорожниками».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» – 2.40

Ничья – 3.83

Победит «Спартак» – 2.76

Победит «Динамо» с форой -1 гол – 3.44

Тотал голов больше 3.5 – 2.30

Тотал голов меньше 3.5 – 1.63

Статистика

Шесть побед одержали «Динамовцы» в десяти крайних матчах

За такой же период «Спартачи» обыграли своих оппонентов в четырёх встречах

Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу «Динамо» с коэффициентом 2.40. На кураже после победы над «Зенитом» в будущей встрече «Динамовцы» вполне могут справиться со «Спартачами».