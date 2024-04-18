Агент Тюкавина: «Костя — лидер „Динамо“»

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сегодня, 12:14

Футбольный агент , представляющий интересы нападающего «Динамо» и сборной России , считает, что его клиент является лидером «бело-голубых».

Один из самых сильных. Он лидер по натуре и является лидером команды, несмотря на свой возраст. Что касается оценок за сезон, есть смысл оценивать по его окончании. Он поставил план забить 15 и идёт к цели. Но в целом, пока всё идёт хорошо – и пополнение в семье ожидается, и забивает, и в сборной сыграл против Сербии.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». За клуб он отыграл 121 матч, забил 35 мячей и отдал 24 голевых передачи. В текущем сезоне на счету форварда 30 игр, 12 голов и 8 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего россиянина в 12 миллионов евро.