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Агент Тюкавина: «Костя — лидер „Динамо“»

сегодня, 12:14

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина, считает, что его клиент является лидером «бело-голубых».

Один из самых сильных. Он лидер по натуре и является лидером команды, несмотря на свой возраст. Что касается оценок за сезон, есть смысл оценивать по его окончании. Он поставил план забить 15 и идёт к цели. Но в целом, пока всё идёт хорошо – и пополнение в семье ожидается, и забивает, и в сборной сыграл против Сербии.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». За клуб он отыграл 121 матч, забил 35 мячей и отдал 24 голевых передачи. В текущем сезоне на счету форварда 30 игр, 12 голов и 8 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего россиянина в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Тюкавин входит в число лучших игроков РПЛ по количеству созданных голевых моментов.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:33
Лидер на словах никак не лидирует на поле.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:18
Надо расти и ехать в Европу
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:17
Впору поднимать вопрос о повышении контракта...
Гость
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