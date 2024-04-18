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Игнатов сравнил Абаскаля и Слишковича

сегодня, 10:01

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался об исполняющим обязанности главного тренера «красно-белых» Владимире Слишковиче.

Слишкович более спокойный тренер, чем Абаскаль. Сегодня донёс нам определённую идею, мы её старались выполнять. Не во всех моментах получилось, но нужно понимать, что прошло мало времени с его назначения. Думаю, что все его идеи ещё до конца до нас не дошли. Какие изменения внёс Слишкович? В целом пока плюс-минус всё тоже самое, он же работает всего несколько дней, тяжело за такой период что-то поменять. Некоторые моменты он нам ещё донесёт, и в игре с «Ростовом» мы приложим максимум усилий, чтобы победить.

Ранее Игнатов и Никита Чернов рассказали, как попрощался с игроками Гильермо Абаскаль.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:23
По манере поведения на "бровке" Слишкович чем то напоминает Игнашевича, да и взгляд немного похож.)
nd5pbffkr8j2
nd5pbffkr8j2
сегодня в 11:09
Пока без Абаскаля получилось лучше.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:05
Надолго ли временный тренер.
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