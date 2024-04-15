Президент Медиалиги: «О возвращении „Бей Беги“ сейчас речи нет»

Президент Медиалиги поделился мнением о возможном возрождении команды «Бей Беги», которой руководили игроки «Спартака» Александр Соболев и Георгий Джикия.

Я думаю, что сейчас Георгий и Александр сконцентрированы на том, чтобы помочь «Спартаку» в возвращении как минимум в тройку призеров РПЛ . Мы, как лига, были и до сих пор заинтересованы как в Саше с Георгием, так и в клубе, который успел прекрасно пошуметь на просторах Медиалиги и матчем тогда еще на «Открытие Арене», куда приехали и Зиеш, и Промес.

Думаю, что с повторным появлением Соболева и Джикии в медиафутболе мы только приобретем. Но мне кажется, сейчас у них голова занята тем, чтобы «Спартак» поднялся как можно выше в чемпионате России. Безусловно, мы обрадовались, что с точки зрения медиа руки могут быть более раскрепощены, но о возвращении клуба сейчас речи, думаю, пока нет.