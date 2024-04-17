Ещенко: «Соболев и Джикия правильно сделали, что закрыли „Бей Беги“»

Экс-игрок «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о закрытии клуба Медиалиги «Бей Беги».
До «Бей Беги» я выступал в первом сезоне за Basement. Затем уже играл за клуб Соболева и Джикии. Я им много раз говорил: чтобы этим заниматься, нужно много времени. Сложно быть в двух командах одновременно. Когда ты еще действующий футболист, тебе надо больше восстанавливаться, а не ездить смотреть тренировки и игры, отвлекаться на другие темы. Все правильно сделали, что закрыли клуб и занимаются только своей профессиональной деятельностью. Если хочешь добиваться результата, нужно отдавать много времени и сил.
Ну разве дети могут рассказывать как они бухали несколько дней перед матчем, а потом ещё и тренера ни во что не ставят, грубя ему с соседнего столика во время обеда.
В детском футболе за драку малой футболист получит от тренера, а в медиалиге тренер в открытую на камеру провоцирует драку.
Вот некоторые кричат, что у медиалиги посещаемость даже больше чем у некоторых клубов РПЛ, но там не ходят на футбол, там ходят на контент, а молодёжь, ну типа болельщики порой даже не знают таких слов как аут или офсайд.
Таким не нужен детский футбол.
Ну разве дети могут рассказывать как они бухали несколько дней перед матчем, а потом ещё и тренера ни во что не ставят, грубя ему с соседнего столика во время обеда.
В детском футболе за драку малой футболист получит от тренера, а в медиалиге тренер в открытую на камеру провоцирует драку.
Вот некоторые кричат, что у медиалиги посещаемость даже больше чем у некоторых клубов РПЛ, но там не ходят на футбол, там ходят на контент, а молодёжь, ну типа болельщики порой даже не знают таких слов как аут или офсайд.
Таким не нужен детский футбол.