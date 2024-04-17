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Ещенко: «Соболев и Джикия правильно сделали, что закрыли „Бей Беги“»

сегодня, 17:45

Экс-игрок «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о закрытии клуба Медиалиги «Бей Беги».

До «Бей Беги» я выступал в первом сезоне за Basement. Затем уже играл за клуб Соболева и Джикии. Я им много раз говорил: чтобы этим заниматься, нужно много времени. Сложно быть в двух командах одновременно. Когда ты еще действующий футболист, тебе надо больше восстанавливаться, а не ездить смотреть тренировки и игры, отвлекаться на другие темы. Все правильно сделали, что закрыли клуб и занимаются только своей профессиональной деятельностью. Если хочешь добиваться результата, нужно отдавать много времени и сил.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 19:11, ред.
У детского футбола контент другой.
Ну разве дети могут рассказывать как они бухали несколько дней перед матчем, а потом ещё и тренера ни во что не ставят, грубя ему с соседнего столика во время обеда.
В детском футболе за драку малой футболист получит от тренера, а в медиалиге тренер в открытую на камеру провоцирует драку.
Вот некоторые кричат, что у медиалиги посещаемость даже больше чем у некоторых клубов РПЛ, но там не ходят на футбол, там ходят на контент, а молодёжь, ну типа болельщики порой даже не знают таких слов как аут или офсайд.
Таким не нужен детский футбол.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:51
Но с Соболевым понятно, а вот у Джикии времени вагон и маленькая тележка, всё равно не играет.
112910415
112910415
сегодня в 18:23
о Спартаке думать надо !
Вещий
Вещий
сегодня в 18:03
Совсем обалдевают с этой Лигой ... лучше бы так пропагандировали и развивали бы детский футбол.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 18:02
Без труда не выловишь и рыбку из пруда!
Гость
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