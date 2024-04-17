Ещенко: «Соболев и Джикия правильно сделали, что закрыли „Бей Беги“»

Экс-игрок «Спартака» поделился мнением о закрытии клуба Медиалиги «Бей Беги».

До «Бей Беги» я выступал в первом сезоне за Basement. Затем уже играл за клуб Соболева и Джикии. Я им много раз говорил: чтобы этим заниматься, нужно много времени. Сложно быть в двух командах одновременно. Когда ты еще действующий футболист, тебе надо больше восстанавливаться, а не ездить смотреть тренировки и игры, отвлекаться на другие темы. Все правильно сделали, что закрыли клуб и занимаются только своей профессиональной деятельностью. Если хочешь добиваться результата, нужно отдавать много времени и сил.