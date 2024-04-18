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Иванов раскритиковал игроков «Урала» после поражения от «Ростова»

сегодня, 10:43
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 3Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал своих футболистов после поражения в 1/2 финала Пути регионов Кубка России от «Ростова».

Мы плохо играли с «Ростовом», ничего хорошего не показали. Перед своими болельщиками мы не имеем права так играть. Мне стыдно выходить в город, когда играем безвольно. Если бы мы действительно хорошо играли и уступили, это одно дело. Люди приходят смотреть на своих любимых футболистов, а футболистам начихать на этих людей. Ребятам надо исправляться, мне лично стыдно перед нашими болельщиками за нашу вчерашнюю игру.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 11:19
Не стоит демотивировать дублеров. Молодежь еще психически не повзрослела, он сейчас просто ниже плинтуса опустил их самооценку и они психологически посыпятся в своих молодежках
Интерес
Интерес
сегодня в 11:16
Уйди с рабочего места Главного тренера и дела пойдут на лад.Кончай мучить подростка Витюшу своим присутствием и вмешательством,дай ему свободу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:12
Наконец-то в виноватых кто-то другой, а не только судьи...
ce3sgv7pa9q3
ce3sgv7pa9q3
сегодня в 11:08
Принесли Кубок в жертву чемпионату.
6gkjfwg8yj7y
6gkjfwg8yj7y
сегодня в 10:53
Не вижу ничего странного,вам надо сейчас бороться за выживание
Гость
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