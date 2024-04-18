Иванов раскритиковал игроков «Урала» после поражения от «Ростова»

Президент «Урала» раскритиковал своих футболистов после поражения в 1/2 финала Пути регионов Кубка России от «Ростова».

Мы плохо играли с «Ростовом», ничего хорошего не показали. Перед своими болельщиками мы не имеем права так играть. Мне стыдно выходить в город, когда играем безвольно. Если бы мы действительно хорошо играли и уступили, это одно дело. Люди приходят смотреть на своих любимых футболистов, а футболистам начихать на этих людей. Ребятам надо исправляться, мне лично стыдно перед нашими болельщиками за нашу вчерашнюю игру.