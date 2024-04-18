На следующей неделе определится будущее Хави

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сегодня, 13:37

После матча 32-го тура Ла Лиги с «Реалом» руководство «Барселоны», в лице президента Жоана Лапорты, вице-президента по спорту Рафаэля Юсте и спортивного директора Деку, проведёт решающую встречу с главным тренером «сине-гранатовых» . В правлении не намерены больше ждать и хотят знать, останется ли испанский специалист в команде.

Лапорта в целом доволен работой Хави и хочет чтобы он остался. Если 44-летний специалист согласится продолжить работу, то клуб хотел бы услышать, на каких условиях это произойдёт и будут ли они приемлемы, учитывая хрупкое финансовое состояние, которое почти наверняка не позволит осуществить крупные вложения этим летом. Если же Хави заявит, что покидает «Барселону», то с нового сезона каталонцев возглавит тренер дубля Рафаэль Маркес.