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На следующей неделе определится будущее Хави

сегодня, 13:37

После матча 32-го тура Ла Лиги с «Реалом» руководство «Барселоны», в лице президента Жоана Лапорты, вице-президента по спорту Рафаэля Юсте и спортивного директора Деку, проведёт решающую встречу с главным тренером «сине-гранатовых» Хави. В правлении не намерены больше ждать и хотят знать, останется ли испанский специалист в команде.

Лапорта в целом доволен работой Хави и хочет чтобы он остался. Если 44-летний специалист согласится продолжить работу, то клуб хотел бы услышать, на каких условиях это произойдёт и будут ли они приемлемы, учитывая хрупкое финансовое состояние, которое почти наверняка не позволит осуществить крупные вложения этим летом. Если же Хави заявит, что покидает «Барселону», то с нового сезона каталонцев возглавит тренер дубля Рафаэль Маркес.

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Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 15:45, ред.
Нужно искать другие варианты, зачем его уговаривать?
Спасибо ему за все, особенно за чемпионство в прошлом сезоне, но ему нужно отдохнуть, он выгорел полностью.
К тому же показал, что он не умеет играть с большими командами, одни провалы. Время у него есть, чтобы совершенствоваться, но Барселона не может столько ждать. Тут требуется результат или тебе укажут на дверь.
Я желаю ему успехов в дальнейшейюм, надеюсь у него успешная карьера впереди. Вполне возможно, что в будущем ещё вернётся в Барселону, но сейчас пора разойтись
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 14:55
Хави этих красных карточек собрал больше чем за всю игровую карьеру))
и все таки, пусть он остается гл.тренером каталонского клуба.
последний шанс заслужил.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:47
В правлении не намерены больше ждать и хотят знать, останется ли испанский специалист в команде.
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Они прикалываются там? Вроде уже 100500 было новостей, что Хави уходит...Че изменилось-то???
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 14:27
Хватит за ним бегать и упрашивать...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:00, ред.
Почему Хави такой нервопитозный?)
Чуть что - пинает всё подряд...
Выпустите его на поле играющим тренером - у него ещё много неистраченной дури!
А какие выкрутасы и кренделя вырисовывает руками?) Абаскаль и Тодеско отдыхают на припечке)
Да и чувствуется по его выражению лица и движению губ, он очень часто посылает судей к маминой маме...)
В общем..., Новопассит пусть закажет в Байере...)
gbzdn84a483v
gbzdn84a483v
сегодня в 13:42
Хави для Барселоны - самый дешевый вариант.
89sea2sfuq3h
89sea2sfuq3h
сегодня в 13:40
Так он же дал уже понять, что он не остаётся
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:39
Зачем им это надо, если они даже уговорят Хави остаться на год, его с одного из матчей точно в местный Кащенко увезут. Он за последние 4 игры получил 2 красные карточки в первом тайме))
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