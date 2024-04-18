Представитель Дзюбы: «Всем выдумщикам рекомендую отстать от Артёма»

Представитель нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы Леонид Гольдман заявил, что у игрока нет конфликта в клубе и он сосредоточен на футболе.
Я уже говорил несколько дней назад, что Артём полностью сконцентрирован на футболе, усиленно тренируется и готовится помочь команде в оставшихся матчах РПЛ текущего сезона. Цели, которые преследовали авторы этих очередных лживых вбросов — понятны и банальны, но ничего у них не получится.
У Артёма прекрасные отношения и с партнёрами по команде, и с главным тренером. Они постоянно общаются. Никакого недопонимания, обид и конфликтов нет. Артём — один из лидеров «Локомотива»: и на поле, и в раздевалке. Все последние слухи в СМИ — выдумки с целью раскачать ситуацию под нужным углом. Как и бредни про то, что он не думает о тренировках и футболе, участвуя в различных съёмках и проявляя медийную активность. Последний раз Дзюба принимал участие в съёмках в начале 2024 года, когда у команды были выходные дни. Все материалы, которые выходят в последние месяцы, отсняты сильно заранее. Но об этом гениальные выдумщики даже не задумались. Или задумались, но всё равно специально набрасывают. Футбол всегда был и есть в приоритете.
У Артёма 20 голевых действий в 30 матчах РПЛ за «Локо». Какие тут могут быть вопросы? Много у нас вообще футболистов в РПЛ с такой статистикой? Повторюсь ещё раз и закрою эту тему — Артём сконцентрирован на рабочем процессе, максимально выкладывается на тренировках и готов помочь клубу в рамках того игрового времени, которое ему выделит тренерский штаб. Всем выдумщикам настоятельно рекомендую отстать от Дзюбы и не раскачивать ситуацию.
Болельщиков «Локомотива» хотелось бы попросить оказать ребятам максимальную поддержку и выплескивать сейчас поменьше негатива. Впереди важнейший отрезок чемпионата — команда идёт в одном очке от третьего места и имеет все шансы на медали. Поддержка от болельщиков точно не помешает.
Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. Его контракт истекает в июне 2024 года, но имеют опцию о продлении. В текущем сезоне 35-летний форвард сыграл 24 матча, забил 4 мяча и отдал 4 голевых передачи.
И вообще, как он может сыграть в текущем сезоне 24 игры, если в РПЛ сыграно 23 тура??? Как???
И вообще, как он может сыграть в текущем сезоне 24 игры, если в РПЛ сыграно 23 тура??? Как???