Представитель Дзюбы: «Всем выдумщикам рекомендую отстать от Артёма»

Представитель нападающего «Локомотива» Леонид Гольдман заявил, что у игрока нет конфликта в клубе и он сосредоточен на футболе.

Я уже говорил несколько дней назад, что Артём полностью сконцентрирован на футболе, усиленно тренируется и готовится помочь команде в оставшихся матчах РПЛ текущего сезона. Цели, которые преследовали авторы этих очередных лживых вбросов — понятны и банальны, но ничего у них не получится.

У Артёма прекрасные отношения и с партнёрами по команде, и с главным тренером. Они постоянно общаются. Никакого недопонимания, обид и конфликтов нет. Артём — один из лидеров «Локомотива»: и на поле, и в раздевалке. Все последние слухи в СМИ — выдумки с целью раскачать ситуацию под нужным углом. Как и бредни про то, что он не думает о тренировках и футболе, участвуя в различных съёмках и проявляя медийную активность. Последний раз Дзюба принимал участие в съёмках в начале 2024 года, когда у команды были выходные дни. Все материалы, которые выходят в последние месяцы, отсняты сильно заранее. Но об этом гениальные выдумщики даже не задумались. Или задумались, но всё равно специально набрасывают. Футбол всегда был и есть в приоритете.

У Артёма 20 голевых действий в 30 матчах РПЛ за «Локо». Какие тут могут быть вопросы? Много у нас вообще футболистов в РПЛ с такой статистикой? Повторюсь ещё раз и закрою эту тему — Артём сконцентрирован на рабочем процессе, максимально выкладывается на тренировках и готов помочь клубу в рамках того игрового времени, которое ему выделит тренерский штаб. Всем выдумщикам настоятельно рекомендую отстать от Дзюбы и не раскачивать ситуацию.

Болельщиков «Локомотива» хотелось бы попросить оказать ребятам максимальную поддержку и выплескивать сейчас поменьше негатива. Впереди важнейший отрезок чемпионата — команда идёт в одном очке от третьего места и имеет все шансы на медали. Поддержка от болельщиков точно не помешает.