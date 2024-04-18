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Представитель Дзюбы: «Всем выдумщикам рекомендую отстать от Артёма»

сегодня, 14:26

Представитель нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы Леонид Гольдман заявил, что у игрока нет конфликта в клубе и он сосредоточен на футболе.

Я уже говорил несколько дней назад, что Артём полностью сконцентрирован на футболе, усиленно тренируется и готовится помочь команде в оставшихся матчах РПЛ текущего сезона. Цели, которые преследовали авторы этих очередных лживых вбросов — понятны и банальны, но ничего у них не получится.

У Артёма прекрасные отношения и с партнёрами по команде, и с главным тренером. Они постоянно общаются. Никакого недопонимания, обид и конфликтов нет. Артём — один из лидеров «Локомотива»: и на поле, и в раздевалке. Все последние слухи в СМИ — выдумки с целью раскачать ситуацию под нужным углом. Как и бредни про то, что он не думает о тренировках и футболе, участвуя в различных съёмках и проявляя медийную активность. Последний раз Дзюба принимал участие в съёмках в начале 2024 года, когда у команды были выходные дни. Все материалы, которые выходят в последние месяцы, отсняты сильно заранее. Но об этом гениальные выдумщики даже не задумались. Или задумались, но всё равно специально набрасывают. Футбол всегда был и есть в приоритете.

У Артёма 20 голевых действий в 30 матчах РПЛ за «Локо». Какие тут могут быть вопросы? Много у нас вообще футболистов в РПЛ с такой статистикой? Повторюсь ещё раз и закрою эту тему — Артём сконцентрирован на рабочем процессе, максимально выкладывается на тренировках и готов помочь клубу в рамках того игрового времени, которое ему выделит тренерский штаб. Всем выдумщикам настоятельно рекомендую отстать от Дзюбы и не раскачивать ситуацию.

Болельщиков «Локомотива» хотелось бы попросить оказать ребятам максимальную поддержку и выплескивать сейчас поменьше негатива. Впереди важнейший отрезок чемпионата — команда идёт в одном очке от третьего места и имеет все шансы на медали. Поддержка от болельщиков точно не помешает.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. Его контракт истекает в июне 2024 года, но имеют опцию о продлении. В текущем сезоне 35-летний форвард сыграл 24 матча, забил 4 мяча и отдал 4 голевых передачи.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
сегодня в 16:01
Представитель Дзюбы: «Всем выдумщикам рекомендую отстать от Артёма» (Представитель нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы Леонид Гольдман заявил, что у игрока нет конфликта в клубе и он сосредоточен на футболе.)

- Да, почитаешь вот таких "представителей", и закрадывается мысль: А вдруг Дзюба действительно второй Месси? И мы, простые болельщики, и руководства футбольных клубов, где он играл, так и не смогли разглядеть такой яркий талант? А вот "представитель" игрока - смог! Ну прямо Нострадамус! Может в ГосДуму его?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 15:53, ред.
Вам от меня лайк за "Адъютанта его превосходительства". Великолепный фильм. Настоящее кино. Советское.
shur
shur
сегодня в 15:48
...не валяйте дурака, послушайте Леонида Гольдмана...
adekvat
adekvat ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 15:02
Его забудешь, он с рекламы не вылазиит.
Attaccante_22
Attaccante_22 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 15:01, ред.
Я терпеть не могу данного персонажа и считаю, что ЛОКО пора выкинуть его из клуба. Но там всё правильно написано. Иногда стоит вчитываться в текст. Там нигде не сказано, что речь о сезоне 23-24. Это статистика по итогам 2 сезонов в московском клубе именно в РПЛ.
И вообще, как он может сыграть в текущем сезоне 24 игры, если в РПЛ сыграно 23 тура??? Как???
sihafazatron
sihafazatron ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 14:44
Может он в свои ворота забивал?)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 14:35
У Артёма 20 голевых действий в 30 матчах РПЛ за «Локо».
В текущем сезоне 35-летний форвард сыграл 24 матча, забил 4 мяча и отдал 4 голевых передачи.
Обратимся к математике: 4+4=8. 8 голевых действий за 24 матча. То есть остаётся найти еще 12 голевых действий за 6 матчей.
Было такое или звиздит мусью Гольдман?
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
сегодня в 14:34
А кто вообще думает об Артеме, думаю, мало кто.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 14:31
Да кому он нужен?
Уже и забывать стали, сами напомнили.
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