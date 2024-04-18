Вера: «Мы настроены на то, чтобы остаться в РПЛ напрямую»

Полузащитник «Оренбурга» считает, что клуб останется в РПЛ , минуя стыковые матчи.

Мы хорошо понимаем тот футбол, который хочет видеть Давид (Деограсия). Да, выиграли два последних матча, но вся борьба ещё впереди, нельзя расслабляться.

Мы настроены на то, чтобы не играть в стыках, остаться в Премьер‑Лиге (напрямую).