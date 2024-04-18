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Вера: «Мы настроены на то, чтобы остаться в РПЛ напрямую»

сегодня, 13:50

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера считает, что клуб останется в РПЛ, минуя стыковые матчи.

Мы хорошо понимаем тот футбол, который хочет видеть Давид (Деограсия). Да, выиграли два последних матча, но вся борьба ещё впереди, нельзя расслабляться.

Мы настроены на то, чтобы не играть в стыках, остаться в Премьер‑Лиге (напрямую).

После 23 туров «Оренбург» занимает 12-е место в таблице РПЛ, в трёх очках от зоны стыковых матчей.

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Все комментарии
shur
shur ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 15:28, ред.
...не знаю насчёт тарзанки , "Assassin's creed" Я почти весь прошёл
в своё время, игрушка замечательная ...!!! И там есть прыжок Веры...!
shur
shur ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 15:22
...Александр, Шура, сокращённо Shur...! Челом бью боярин, за мил человека!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:33
Зачем болтать...
Игрой доказывайте.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 14:19
Игра есть, очки придут... Останетесь...
Шуnя771
Шуnя771 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 14:04
Мил человек, а что обозначает shur ?)
Шуnя771
Шуnя771 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 14:03
У них так выглядит аттракцион "Тарзанка"!?))
shur
shur
сегодня в 13:57, ред.
...Вера, Надежда,Любовь или прыжок Веры по аргентински...!
Гость
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