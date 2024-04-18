Вера: «Мы настроены на то, чтобы остаться в РПЛ напрямую»

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера считает, что клуб останется в РПЛ, минуя стыковые матчи.
Мы хорошо понимаем тот футбол, который хочет видеть Давид (Деограсия). Да, выиграли два последних матча, но вся борьба ещё впереди, нельзя расслабляться.
Мы настроены на то, чтобы не играть в стыках, остаться в Премьер‑Лиге (напрямую).
После 23 туров «Оренбург» занимает 12-е место в таблице РПЛ, в трёх очках от зоны стыковых матчей.
в своё время, игрушка замечательная ...!!! И там есть прыжок Веры...!
в своё время, игрушка замечательная ...!!! И там есть прыжок Веры...!
Игрой доказывайте.
Игрой доказывайте.