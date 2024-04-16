Глен Джонсон посоветовал «Челси» бесплатно подписать Варана

Бывший футболист «Челси» посоветовал «синим» подписать защитника «Манчестер Юнайтед» , который может стать свободным агентом этим летом.

Такие отличные игроки нечасто появляются на рынке в качестве свободных агентов. Я знаю, что это уже нет тот Варан, который был три или четыре года назад, но он по-прежнему очень хороший футболист.

Да, у него есть проблемы с травмами, но вы подпишете его бесплатно. Если вы берёте футболиста бесплатно, а он играет только 50% матчей, то это всё равно отличная сделка.