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Глен Джонсон посоветовал «Челси» бесплатно подписать Варана

сегодня, 22:51

Бывший футболист «Челси» Глен Джонсон посоветовал «синим» подписать защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана, который может стать свободным агентом этим летом.

Такие отличные игроки нечасто появляются на рынке в качестве свободных агентов. Я знаю, что это уже нет тот Варан, который был три или четыре года назад, но он по-прежнему очень хороший футболист.

Да, у него есть проблемы с травмами, но вы подпишете его бесплатно. Если вы берёте футболиста бесплатно, а он играет только 50% матчей, то это всё равно отличная сделка.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 23:01
прекрасный трансфер смог быть для синих.
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