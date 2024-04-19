Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Манчестер Сити» и «Челси» интересуются Пиняевым

сегодня, 14:30

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев попал в сферу интересов «Манчестер Сити» и «Челси».

За россиянином следят с момента стажировки в академии «Манчестер Юнайтед».

При этом трансфер футболиста маловероятен.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Локомотив» ищет форварда
Вчера, 15:11
Агент Щетинина высказался об интересе топ-клубов к футболисту
Вчера, 12:29
Агент Мансини высказался о возможном переходе игрока в клуб из России
Вчера, 11:24
Келвен не хочет переходить в другой российский клуб
17 апреля
Тикнизян может продолжить карьеру в Италии, Испании или Франции
17 апреля
СлухиФайзуллаев может перейти в «Парму»
16 апреля
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 15:51
Почему и нет ? Юркий, техничный форвард, создающий постоянное напряжение у ворот соперника.
Вместе с этим попрошу всех не забывать, что Великобритания объявила бойкот всему русскому, поэтому переход Сергея в клуб на Туманном Альбионе равен нулю.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:42
еще один из фактов из нашей жизни, подтверждающих, что за нами следят англосаксы рептилоиды. (с)депутат госдумы.
а если честно, рад за Пиняева и остальных....что за ним следят футбольные топ-клубы, а не ночные клубы. кто знает....
Интерес
Интерес ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 15:23
Обычное дело...Какие клубы вспомнили,те и написали."Суавторы",как говорил Райкин...
Интерес
Интерес
сегодня в 15:22
Представители обоих клубов действительно вздёрнули удивлённо бровь,при упоминании фамилии Пиняев и хором спросили :"А кто есть этот ХУ???".
shlomo
shlomo
сегодня в 14:58
Интересная статья получилась... Второе предложение противоречит первому...
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
сегодня в 14:53
Что-то мало верится.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:32
Так глядишь скоро и заберут его в Европу.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 