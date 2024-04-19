«Манчестер Сити» и «Челси» интересуются Пиняевым

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев попал в сферу интересов «Манчестер Сити» и «Челси».
За россиянином следят с момента стажировки в академии «Манчестер Юнайтед».
При этом трансфер футболиста маловероятен.
Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев попал в сферу интересов «Манчестер Сити» и «Челси».
За россиянином следят с момента стажировки в академии «Манчестер Юнайтед».
При этом трансфер футболиста маловероятен.
Вместе с этим попрошу всех не забывать, что Великобритания объявила бойкот всему русскому, поэтому переход Сергея в клуб на Туманном Альбионе равен нулю.
Вместе с этим попрошу всех не забывать, что Великобритания объявила бойкот всему русскому, поэтому переход Сергея в клуб на Туманном Альбионе равен нулю.
а если честно, рад за Пиняева и остальных....что за ним следят футбольные топ-клубы, а не ночные клубы. кто знает....
а если честно, рад за Пиняева и остальных....что за ним следят футбольные топ-клубы, а не ночные клубы. кто знает....