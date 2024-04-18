«Локомотив» ищет форварда

«Локомотив» продолжает поиски нападающего. «Красно-зелёные» не намерены продлевать контракт с Артёмом Дзюбой, который действует до июня 2024 года. Также «Локомотив» не будет продолжать сотрудничество с арендованным из «Тулузы» форвардом Саидом Хамуличем, который тоже покинет команду летом.
Сообщается, что «Црвена Звезда» предлагает «железнодорожникам» приобрести своего нападающего Жан-Филиппа Крассо.
- Ну вот и пришло осознание действительности... А то кричали: Ура! Мы подписали Дзюбу! Держись Россия, плачь Европа - у нас лучший в мире ... А оказалось, что пешеходы-"столбы" не нужны не только в Питере, не только в Турции, но и в Москве...
- Ну вот и пришло осознание действительности... А то кричали: Ура! Мы подписали Дзюбу! Держись Россия, плачь Европа - у нас лучший в мире ... А оказалось, что пешеходы-"столбы" не нужны не только в Питере, не только в Турции, но и в Москве...