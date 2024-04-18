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«Локомотив» ищет форварда

сегодня, 15:11

«Локомотив» продолжает поиски нападающего. «Красно-зелёные» не намерены продлевать контракт с Артёмом Дзюбой, который действует до июня 2024 года. Также «Локомотив» не будет продолжать сотрудничество с арендованным из «Тулузы» форвардом Саидом Хамуличем, который тоже покинет команду летом.

Сообщается, что «Црвена Звезда» предлагает «железнодорожникам» приобрести своего нападающего Жан-Филиппа Крассо.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
сегодня в 15:51
«Локомотив» ищет форварда

- Ну вот и пришло осознание действительности... А то кричали: Ура! Мы подписали Дзюбу! Держись Россия, плачь Европа - у нас лучший в мире ... А оказалось, что пешеходы-"столбы" не нужны не только в Питере, не только в Турции, но и в Москве...
Attaccante_22
Attaccante_22 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 15:33
Ну, тем не менее 7 голов в сербской лиге он забил, при этом лучшие бомбардиры у ЦЗ забили 8.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:20
Ну наверно сами найдут ,без всяких рекомендаций.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:19
Если какой то клуб, например ЦЗ, предлагает приобрети своего игрока ( Ж.П Крассо), то это означает, что он им не нужен и возможно неликвид. Как Дзюба!
Гость
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