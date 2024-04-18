«Локомотив» ищет форварда

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сегодня, 15:11

«Локомотив» продолжает поиски нападающего. «Красно-зелёные» не намерены продлевать контракт с , который действует до июня 2024 года. Также «Локомотив» не будет продолжать сотрудничество с арендованным из «Тулузы» форвардом , который тоже покинет команду летом.

Сообщается, что «Црвена Звезда» предлагает «железнодорожникам» приобрести своего нападающего .