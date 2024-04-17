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Келвен не хочет переходить в другой российский клуб

сегодня, 19:19

Защитник ЦСКА Келвен рассказал, может ли он перейти в другой клуб из России.

Моей мечтой было играть в Европе. Я пришел в ЦСКА, большой клуб, хочу работать и помогать команде достигать титулов. Надеюсь, у меня однажды получится перейти в европейский чемпионат, но не в другой российский клуб.

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ЦСКА  Келвен
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 20:18
Если говорит все искренне, то уважуха такому игроку.
Attaccante
Attaccante
сегодня в 20:01
Это на него ещё зенитушка не выходил.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:56
Похвально Дуглас, уважение.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:46, ред.
Надеюсь, у меня однажды получится перейти в европейский чемпионат, но не в другой российский клуб.
А про себя подумал: "Но если поступит выгодное предложение..."
Сейчас может кто то скажет, что это предвзятое отношение к ЦСКА, но в последнее время несколько игроков легионеров переходили в клубы в которые ранее просто представить было невозможно: Спартак, Зенит, Динамо.
Так, что слова Келвина воспринимать серьёзно не стоит тем более он бразилец, а для них деньги всегда были на первом месте.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:24
Другими словами с мечтой не расстался и продолжает мечтать...)))
am2h39gxdfw8
am2h39gxdfw8
сегодня в 19:22
Надо играть дальше и повышать своё мастерство. Европы никуда не уйдёт
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