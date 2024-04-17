Келвен не хочет переходить в другой российский клуб

Защитник ЦСКА Келвен рассказал, может ли он перейти в другой клуб из России.
Моей мечтой было играть в Европе. Я пришел в ЦСКА, большой клуб, хочу работать и помогать команде достигать титулов. Надеюсь, у меня однажды получится перейти в европейский чемпионат, но не в другой российский клуб.
А про себя подумал: "Но если поступит выгодное предложение..."
Сейчас может кто то скажет, что это предвзятое отношение к ЦСКА, но в последнее время несколько игроков легионеров переходили в клубы в которые ранее просто представить было невозможно: Спартак, Зенит, Динамо.
Так, что слова Келвина воспринимать серьёзно не стоит тем более он бразилец, а для них деньги всегда были на первом месте.
А про себя подумал: "Но если поступит выгодное предложение..."
Сейчас может кто то скажет, что это предвзятое отношение к ЦСКА, но в последнее время несколько игроков легионеров переходили в клубы в которые ранее просто представить было невозможно: Спартак, Зенит, Динамо.
Так, что слова Келвина воспринимать серьёзно не стоит тем более он бразилец, а для них деньги всегда были на первом месте.