Келвен не хочет переходить в другой российский клуб

Защитник ЦСКА рассказал, может ли он перейти в другой клуб из России.

Моей мечтой было играть в Европе. Я пришел в ЦСКА , большой клуб, хочу работать и помогать команде достигать титулов. Надеюсь, у меня однажды получится перейти в европейский чемпионат, но не в другой российский клуб.