Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Файзуллаев может перейти в «Парму»

сегодня, 22:59

Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев может перейти в «Парму».

Клуб хочет усилиться, и 20-летний футболист находится в списке интересов.

До конца сезона «Парма» планирует гарантировать себе место в Серии А на следующий сезон.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Андреев: «У нас есть желание выкупить Адамова, но это не зависит от нас»
Вчера, 16:20
Чернышов хотел бы подписать в индийский клуб ещё одного россиянина
Вчера, 14:59
Дркушич отреагировал на информацию об интересе со стороны «Нанта»
Вчера, 13:29
Агент Худякова назвал возможный вариант продолжения карьеры игрока
14 апреля
Агент Джикии высказался о будущем игрока
14 апреля
СлухиСкауты клубов Лиги 1 просмотрят Черникова на матче «Краснодара» и «Зенита»
13 апреля
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 23:25
Понятно было, что без внимания не останется! Будет жаль, если уйдет. Не так много в российском футболе, ярких молодых игроков... Но, как бы то ни было, желаю Файзуллаеву Удачи!!!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 23:10
РПЛ как плацдарм для дальнейшего движения вперёд по футбольной лестнице...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 23:05
Слухи слухи слухи....
Но не удивлюсь, если летом переедет в Европу
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 23:02
Не надо ему спешить,будут другие варианты.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 