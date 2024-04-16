Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев может перейти в «Парму».
Клуб хочет усилиться, и 20-летний футболист находится в списке интересов.
До конца сезона «Парма» планирует гарантировать себе место в Серии А на следующий сезон.
Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев может перейти в «Парму».
Клуб хочет усилиться, и 20-летний футболист находится в списке интересов.
До конца сезона «Парма» планирует гарантировать себе место в Серии А на следующий сезон.
Но не удивлюсь, если летом переедет в Европу
Но не удивлюсь, если летом переедет в Европу