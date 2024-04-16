Файзуллаев может перейти в «Парму»

«Ливерпуль» отпугивает трофеи. Испортят Клоппу большой прощальный парад Пока выиграли только в Кубке Лиги.

Никто не достоин «Золотого мяча». Мбаппе, Холанд и Беллингем пока слишком эгоистичные Но самоуверенная молодежь – главные претенденты.