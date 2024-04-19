Каземиро: «Анчелотти плакал, узнав о моём решении уйти из „Реала“»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» рассказал о своём уходе из мадридского «Реала» в 2022 году. Слова бразильца приводит Forbes со ссылкой на El Chiringuito.

Я выиграл всё. Не то чтобы я не собирался продолжать, но хотелось чего-то нового. Они не позволили мне уйти так легко, но я хотел выучить новый язык, играть в другой лиге. «Юнайтед» вёл себя очень хорошо с первого дня.

Я решил уйти после победы в Лиге чемпионов. Уже видел, что моё время в «Мадриде» подошло к концу. Я был в хорошем возрасте, чтобы уйти, хотел продолжать расти. Решение было совсем непростым, люди меня любили.

Это была пятница, и всё было готово. Я должен был тренироваться, но не стал, единственное, чего не хватало, — это моей подписи.

Я пошёл поговорить с Анчелотти, и он уже знал, что я ухожу. Я вошёл в его кабинет, он обернулся и заплакал. Карло сказал мне, что не хочет, чтобы я уходил, что он меня очень любит.