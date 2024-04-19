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Каземиро: «Анчелотти плакал, узнав о моём решении уйти из „Реала“»

сегодня, 18:44

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро рассказал о своём уходе из мадридского «Реала» в 2022 году. Слова бразильца приводит Forbes со ссылкой на El Chiringuito.

Я выиграл всё. Не то чтобы я не собирался продолжать, но хотелось чего-то нового. Они не позволили мне уйти так легко, но я хотел выучить новый язык, играть в другой лиге. «Юнайтед» вёл себя очень хорошо с первого дня.

Я решил уйти после победы в Лиге чемпионов. Уже видел, что моё время в «Мадриде» подошло к концу. Я был в хорошем возрасте, чтобы уйти, хотел продолжать расти. Решение было совсем непростым, люди меня любили.

Это была пятница, и всё было готово. Я должен был тренироваться, но не стал, единственное, чего не хватало, — это моей подписи.

Я пошёл поговорить с Анчелотти, и он уже знал, что я ухожу. Я вошёл в его кабинет, он обернулся и заплакал. Карло сказал мне, что не хочет, чтобы я уходил, что он меня очень любит.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 20:38
Типичные розовые сопли журналистов, у них отсутствия совести хватает любой рассказ в такое полотно превратить. Можно вспомнить, как Аршавин переехал в Англию и там дал интервью "Дейли Мейл", не знаю, читал ли он сам, но там было написано "Моя семья была такой бедной, что мы не могли позволить купить кровать. Я спал на полу поближе к батарее, чтобы не замерзнуть. Иногда я заходил к друзьям поужинать, потому, что у нас не было денег на еду." И целая страница в таком стиле.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:12
Ну прямо шекспировские страсти...)
Incredulous
Incredulous
сегодня в 20:09
Интересно, а сам Анчелотти в курсе как он рыдал?
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 19:40
МЮ предложил два раза больше зарплату чем он получал в Реале, и контракт на 4 года, да и ему наверное реально захотелось новый вызов. Перес не прогадал с его продажей, но прогадал ли Бразилец, не знаю , может он и доволен получать такую зарплату, и сидеть на лавке спокойно)
112910415
112910415
сегодня в 19:11
неужели правда ?
Гость
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