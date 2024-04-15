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Экс-игрок «Зенита» рассказал об опыте работы с иностранными игроками клуба

вчера, 18:36

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Ткачук, выступающий за «Волгарь», рассказал об опыте работы с иностранными футболистами «сине-бело-голубых».

Каково было играть с Халком? Его класс видели все. На тот момент это был один из лучших игроков мира. Рад, что удалось поиграть с ним. При этом он очень профессионально подходил к делу. Поэтому и сейчас до сих пор в порядке. Халк и в 38 лет легко потянул бы уровень нынешнего «Зенита».

Что могу сказать про других зенитовских иностранцев-одноклубников? Витсель — зверь. Мяч отобрать у него было попросту нереально. Даже сейчас, в 35 лет, он играет в «Атлетико», что уже говорит о его уровне. Стоит сказать и про Гарая с Ломбертсом. Настоящие лидеры команды. Это лучшая пара защитников в истории РПЛ. Они прекрасно читали игру: убежать от них было невозможно, хотя они совсем не скоростные.

Кто был главным лидером? Однозначно Данни. Он был проводником между Виллаш-Боашем и командой. На поле тоже были видны его лидерские качества: независимо от результата, Мигель вёл всех за собой, подбадривал и успокаивал. Хороший человек и футболист. Так же и Кришито: всё время шутил и веселился. Если видел, что кто-то сыграл хорошо, называл молодцом (улыбается).

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Хиромант
Хиромант
вчера в 19:19
- Ё-моё, даже слеза навернулась. Вот же были времена. Вот же были игроки. Мастера! Игру каждого отлично помню... Было чем наслаждаться...
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:15
Думаю Зеленый и щас бы был в числе лучших))
Гость
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