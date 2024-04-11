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Есипов: «Однажды подрались с Павлюченко»

11 апреля 2024, 11:30

Экс-игрок «Ротора» Валерий Есипов рассказал о конфликте с нападающим Романом Павлюченко.

Каким запомнил молодого Романа? Не боялся делать ошибки, дерзкий. Мог и характер показать — мы его перевоспитывали. Однажды даже подрались с ним. Это было после матча с «Зенитом» в 2001-м. Играем дома, счет 0:0, последние минуты. Выкатываю Роме на 11 метров, мы с Беркетовым открываемся под него. Выкати обратно — мы бы расстреляли вратаря. Но Пав бьет сам, удар блокируют, так и доигрываем вничью.

Я ему в порыве высказал: «Молодой, ты че делаешь?» А Павлюченко мне дерзко: «Звездочка, помолчи». А мне уже тридцать, девять сезонов за «Ротор»… Думаю про себя: «Ну хорошо, отложим разговор». После игры подхожу к раздевалке, там тренер Файзулин, Горюнов, его правая рука Шох и Ромка. Спрашиваю: «Что это было?» И после этого бью Пава. Нас быстро разняли. После чего уже у меня Горюнов спрашивает: «А что это сейчас было?» «Воспитание, — отвечаю, — а что?» К слову, дядя Толя, отец Ромы и водитель клубного автобуса, еще и похвалил меня. Мы не общались с Романом месяца два. Но потом пожали руки и по сей день дружим.

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bashnat013
bashnat013
11 апреля в 21:43
Правильно сделал да и кто после Ротора попал в спасртачок это люди западло
Фата лист
Фата лист
11 апреля в 20:45
Не подрались, а ударил это называется.
112910415
112910415
11 апреля в 11:45
нормальный рабочий момент
pgcjbpg37xe5
pgcjbpg37xe5
11 апреля в 11:41
Всякое бывает в мужском коллективе
Гость
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