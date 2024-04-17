Аршавин назвал лучший матч в карьере. Это не игра против «Ливерпуля»

Бывший футболист «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин назвал лучший матч в своей карьере.
Я не считаю матч на «Энфилде» лучшим в карьере. На первое место ставлю четвертьфинал с Голландией на Евро-2008.
Эти матчи несопоставимы по значимости и напряжению. С «Ливерпулем» сыграли вничью, которая по большому счету ни на что не повлияла. А мои голы... Техническое оснащение помогло использовать те эпизоды, которые были. Плюс удача. Не зря же потом сказал в интервью: «Классно, что это произошло в первый раз. Плохо, что в последний». То есть прекрасно понимал — я не настолько хорош, чтобы сделать в АПЛ еще один покер.
Игра против Голландии воспринимается совершенно иначе. Не скажу, что наступило озарение. Но я был окрылен, многое получалось. А в дополнительное время пришлось переламывать себя, физически эти 30 минут дались очень тяжело. Но мы дожали соперника, вырвали победу и завоевали бронзу.
У Аршавина было много запоминающихся матчей в карьере, ему грех жаловаться.
У Аршавина было много запоминающихся матчей в карьере, ему грех жаловаться.
Но решающий зарешал Торба
Но решающий зарешал Торба
Игра против Голландии для него, конечно, более ценна, это неудивительно. Он играл превосходно, помню.
Игра против Голландии для него, конечно, более ценна, это неудивительно. Он играл превосходно, помню.
Матч на Энфилде это именно матч Аршавина, когда весь мир говорил о нём и когда Ливер чумовой был и атмосфера Энфилда.
А сборную вспомнил потому что в политику рвётся, в том матче, как раз, Аршавин не был лучшим, там Пав и Торба и даже Колодин были также хороши, и вся команда. Да, матч исторический, но не Аршавин его вывез
Матч на Энфилде это именно матч Аршавина, когда весь мир говорил о нём и когда Ливер чумовой был и атмосфера Энфилда.
А сборную вспомнил потому что в политику рвётся, в том матче, как раз, Аршавин не был лучшим, там Пав и Торба и даже Колодин были также хороши, и вся команда. Да, матч исторический, но не Аршавин его вывез