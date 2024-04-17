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Аршавин назвал лучший матч в карьере. Это не игра против «Ливерпуля»

сегодня, 10:31

Бывший футболист «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин назвал лучший матч в своей карьере.

Я не считаю матч на «Энфилде» лучшим в карьере. На первое место ставлю четвертьфинал с Голландией на Евро-2008.

Эти матчи несопоставимы по значимости и напряжению. С «Ливерпулем» сыграли вничью, которая по большому счету ни на что не повлияла. А мои голы... Техническое оснащение помогло использовать те эпизоды, которые были. Плюс удача. Не зря же потом сказал в интервью: «Классно, что это произошло в первый раз. Плохо, что в последний». То есть прекрасно понимал — я не настолько хорош, чтобы сделать в АПЛ еще один покер.

Игра против Голландии воспринимается совершенно иначе. Не скажу, что наступило озарение. Но я был окрылен, многое получалось. А в дополнительное время пришлось переламывать себя, физически эти 30 минут дались очень тяжело. Но мы дожали соперника, вырвали победу и завоевали бронзу.

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Все комментарии
LOpp
LOpp ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 13:00
Колодин - пушка страшная. (с)
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 13:00
А кто голевую отдал и кто точку в том матче поставил?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:48
Конечно евро 2008....там решала Сборная России свои задачи по выходу в полуфинал , ну а с Ливером красиво и круто и только и всего
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:09
Конечно по значимости матч на Евро 2008 намного важнее чем любой матч АПЛ, но и покер на Энфилде не каждый делает.
У Аршавина было много запоминающихся матчей в карьере, ему грех жаловаться.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:06
Есть впечатление, что тут Аршавин лукавит - на Энфилде в его крови тестостерона было больше!))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ yrasikos22 (раскрыть)
сегодня в 12:00
Повторюсь, там "если бы" было куча, могли штук 7мь забить.
Но решающий зарешал Торба
shlomo
shlomo
сегодня в 11:11
Было время когда Андрюша зажигал на поле
yrasikos22
yrasikos22 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:09
Не согласен,неизвестно чем бы закончилась игра тогда если бы Аршавин не взял в двух эпизодах голевых игру на себя,эти два эпизода он сам создал.
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
сегодня в 11:01
Я люблю Аршавина за его самокритику. Но именно благодаря этому покеру наша команда не проиграла Ливерпулю. Такое не забыть. Матч был огненным!!!

Игра против Голландии для него, конечно, более ценна, это неудивительно. Он играл превосходно, помню.
112910415
112910415
сегодня в 11:01
на вкус и цвет ...
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:00
Матч с Ливерпулем Арсеналу ничего не дал. Просто ничья которая помешала арсеналу. А тут сборная впервые попала в полуфинал евро и играли не так как с испанией в 2018. А аршавин был главным звеном в той сборной. И лучшим игроком в том матче. Гол и голевая. Плюс отличная игра от аршавина
at2ctutphku9
at2ctutphku9
сегодня в 10:53
Оба матча вполне хороши, но с Ливером лучше.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:45
Не верю ни единому слову.
Матч на Энфилде это именно матч Аршавина, когда весь мир говорил о нём и когда Ливер чумовой был и атмосфера Энфилда.
А сборную вспомнил потому что в политику рвётся, в том матче, как раз, Аршавин не был лучшим, там Пав и Торба и даже Колодин были также хороши, и вся команда. Да, матч исторический, но не Аршавин его вывез
Гость
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