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вчера, 22:00

«Фармацевты» прервали проклятие лишь спустя десятилетия.

Многие наверняка слышали, что «Байер» называли «Неверкузеном». Однако не все знают, почему немецкий клуб получил это прозвище. «Байер» — далеко не самый популярный клуб в Германии. С 1997 по 2002 год команду из Леверкузена было сложно обыграть, однако «фармацевты» не смогли завоевать ни одного трофея за тот период.

Становление «Байера» конца 90-х

Стоит отметить, что «Байер» не является популярным клубом в Германии даже в 2024 году, когда ему удалось сломить гегемонию «Баварии» в Бундеслиге. С самого начала клуб поддерживала фармацевтическая компания «Байер». Как мы могли видеть на примере «Лейпцига», который финансируется компанией Red Bull, немецкие фанаты не любят болеть за клуб, поддержку которому оказывает богатая корпорация.

В середине 90-х у «Байера» была инфраструктура, деньги и один из самых амбициозных управляющих директоров Европы – Райнер Кальмунд. Однако у клуба не было поддержки болельщиков и, что более важно, не было трофеев, кроме победы в Кубке УЕФА . Кальмунд намеревался изменить это.

После провального сезона 1995/96, когда «Байер» чуть не вылетел из высшего дивизиона, команду из Леверкузена возглавляет Кристоф Даум. В своём первом же сезоне у руля «фармацевтов» Даум почти завоевал титул. «Байер» финишировал всего на два очка позади «Баварии», а нападающий Ульф Кирстен стал своего рода феноменом для команды в те годы. Обладая невысоким ростом, но широким телосложением, похожим на Джердана Шакири, бывший футболист Восточной Германии в общей сложности провёл за «Байер» 14 сезонов, 448 матчей и забил 239 голов. Кирстен занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров в истории Бундеслиги и 2-е место после Герда Мюллера среди бомбардиров чемпионата, игравших только за одну команду.

Свой лучший сезон в карьере Кирстен провёл в кампании 1996/97, когда ему было 32 года – 22 гола в Бундеслиге. А в следующем сезоне (1997/98) выступил ещё лучше – также забил 22 гола, но сыграл на 2 матча меньше, чем годом ранее. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы привести «Байер» к титулу. Несмотря на внушительную разницу забитых и пропущенных (+27), подопечные Даума свели вничью слишком много матчей (13), финишировав на 3-м месте. В сезоне 1998/99 «Байер» снова показал слишком много ничейных результатов (12), поэтому отстал от «Баварии» на 15 очков, заняв 2-е место. Перед началом сезона 1999/2000 «фармацевты» сделали одно из своих главных подписаний – в команду перешёл 22-летний Михаэль Баллак из «Кайзерслаутерна». Тогда «Байер» сколотил сильную команду, но вопрос оставался прежним: сможет ли Даум добиться успеха с этим коллективом?

Первый большой шанс

Примечательно, несмотря на то, что «Байер» за эти годы дважды финишировал вторым и один раз занял третье место, он лидировал в турнирной таблице за три сезона всего одну неделю – в конце ноября — начале декабря 1996 года. Однако победа над «Мюнхен 1860» 1 апреля 2000 года вывела «Байер» на первую строчку. «Фармацевтам» осталось сыграть всего 7 матчей в сезоне 1999/2000. Однако спустя две игры «Байер» упустил лидерство – к команде вернулась плохая привычка играть вничью с более слабыми соперниками, поэтому клуб из Леверкузена потерял очки во встрече с «Ганзой». Но три дня спустя «Мюнхен 1860» оказал «Байеру» услугу, выиграв дерби у «Баварии» со счётом 2:1. Последующая победа «Байера» над «Арминией» (4:1) в ту же неделю позволила ему оторвать от «Баварии» на 3 очка. В Бундеслиге оставалось сыграть ещё 4 матча, судьба титула была в руках «фармацевтов».

В последнем туре «Байеру» хватило бы ничьи против «Унтерхахинга», который находился в середине таблицы, чтобы завоевать своё первое чемпионство. Однако этого не произошло. «Бавария» одержала комфортную победу со счётом 3:1 над «Вердером» в заключительном матче сезона, а у «Байера» дела шли плохо. На 20-й минуте Баллак отправил мяч в свои ворота. Во втором тайме Даум отбросил осторожность, выпустив двух дополнительных нападающих, чтобы отыграться, однако Маркус Оберляйтнер удвоил преимущество «Унтерхахинга» на 72-й минуте. «Бавария» и «Байер» набрали одинаковое количество очков, но клуб из Мюнхена стал чемпионом благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Скандал с Даумом

Позорный вылет сборной Германии на групповом этапе Евро-2000 заставил национальную сборную искать нового тренера. Выбор «бундестим» пал на Даума. Однако в «Байере» настаивали на том, что Немецкому футбольному союзу придётся подождать сезон, прежде чем назначить Кристофа новым наставником сборной Германии. Даум подписывает контракт, по которому он возглавит «бундестим» с 1 июня 2001 года, а до того времени будет тренировать «Байер».

Однако по итогу всё обернулось так, как того не ожидали обе стороны. В адрес Даума были выдвинуты обвинения в употреблении кокаина. Вместо того чтобы проигнорировать их, Кристоф решил предоставить образец волос для пробы. В октябре 2000 года проба дала положительный результат. После этого Даума увольняют из «Байера», а Немецкий футбольный союз аннулирует подписанный с тренером контракт.

Новым наставником «Байера» ненадолго стал Руди Фёллер. Он выиграл пять матчей из семи во главе «фармацевтов», однако был назначен новым тренером сборной Германии. К работе в «Байере» в ноябре 2000 года приступает Берти Фогтс, который выиграл Евро-1996 с «бундестим». Команда из Леверкузена вступила в декабрь 2000-го в качестве одного из главных претендентов на титул, однако ужасная серия из девяти поражений в 18 матчах свела на нет все их старания – клуб финишировал на 4-м месте в таблице, где всего на одно очко опередил «Герту» в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов.

Однако в этом разочаровывающем сезоне были и положительные моменты: Михаэль Баллак превратился в одного из лучших полузащитников Европы, а молодой центральный защитник Лусио, который был подписан в январе 2001-го, стал отличным дополнением к команде.

«Требл-хоррор»

У «Байера» были большие надежды на сезон 2001/02. Однако эта кампания стала одновременно лучшей (до недавнего времени) и самой душераздирающей в истории клуба из Леверкузена.

В борьбе за титул чемпиона Германии «Байер» лидировал с ноября, а Михаэль Баллак, возможно, провёл лучший сезон в своей карьере. «Фармацевты» имели 5 очков преимущества над «Боруссией» Дортмунд и превосходную разницу забитых и пропущенных мячей. «Байеру» нужно было набрать всего 4 очка в последних трёх матчах Бундеслиги, чтобы завоевать чемпионство. Однако, как и двумя годами ранее, удача была не на стороне «фармацевтов». «Байер» проиграл «Вердеру» и «Нюрнбергу», что позволило «Боруссии» Дортмунд стать чемпионами 4 мая 2002 года, опередив команду из Леверкузена всего на одно очко.

11 мая «Байер» отправился в Берлин, чтобы сыграть против «Шальке» в финале Кубка Германии. Начало матча было за «фармацевтами» — счёт в игре открыл Димитар Бербатов. Однако на гол болгарина «Шальке» ответил четырьмя забитыми мячами, а «Байер» лишь сумел «огрызнуться» в концовке голом Ульфа Кирстена – поражение со счётом 2:4.

Клуб из Леверкузена уже упустил два титула, однако у него не было времени, чтобы жалеть себя. 15 мая «Байеру» предстояло сыграть в финале Лиги чемпионов против «Реала». На гол Рауля на 8-й минуте «фармацевты» ответили точным ударом головой от Лусио на 13-й минуте. «Реал» владел мячом, однако «Байер» выглядел достойно. В таких матчах, чтобы выявить победителя, часто нужно продемонстрировать индивидуальное мастерство. Так случилось и в этом финале. В концовке первого тайма Зинедин Зидан забил, наверное, лучший гол в своей карьере, чем принёс мадридскому клубу девятый самый престижный клубный трофей Европы.

Таким образом, за 11 дней «Байер» упустил чемпионство в Бундеслиге, а также проиграл финалы Кубка Германии и Лиги чемпионов. После этого клуб начали называть «Неверкузеном», а эти 11 дней болельщики команды называют «требл-хоррором». Теперь же у «Байера» есть шанс оформить треб в нынешнем сезоне, потому что клуб выиграл чемпионство в Бундеслиге, вышел в финал Кубка Германии, а также находится в одном шаге от полуфинала Лиги Европы.