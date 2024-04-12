Алексей Березуцкий рассказал, как нетрезвый Вагнер Лав сделал дубль за ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА рассказал историю о том, как бразильский нападающий вышел на поле в состоянии алкогольного опьянения и даже смог забить два мяча.

Он был реально нетрезв. Он даже подошёл к тренеру, по-моему, это Леонид Викторович был, и говорит: «Я не буду играть, я не могу, не в состоянии». Его очень долго уговаривали. Он вышел, по-моему, с «Ростовом» была игра. Один с правой забил, другой с левой, и говорит: «Всё тренер, меняй меня». И пошёл на лавочку, сел спокойно.