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Алексей Березуцкий рассказал, как нетрезвый Вагнер Лав сделал дубль за ЦСКА

вчера, 18:59

Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал историю о том, как бразильский нападающий Вагнер Лав вышел на поле в состоянии алкогольного опьянения и даже смог забить два мяча.

Он был реально нетрезв. Он даже подошёл к тренеру, по-моему, это Леонид Викторович был, и говорит: «Я не буду играть, я не могу, не в состоянии». Его очень долго уговаривали. Он вышел, по-моему, с «Ростовом» была игра. Один с правой забил, другой с левой, и говорит: «Всё тренер, меняй меня». И пошёл на лавочку, сел спокойно.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 22:04
Слуцкий долго уговаривал Лава и, наконец, заявил ему, что вину нажил вином в кабаке, а искупать будешь бегом в поле и пока дубль не сделает на лавку отдыхать не сядет. Что бедному Лаву ещё оставалось, чтобы побыстрее до лавки добраться.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:56, ред.
Не помню с кем была игра...пьяный был...по-моему с Ростовом....Лав вообще "в муку" подошёл к Слуцкому который отрубился после 8-й рюмки ещё на предыгровом тактическом разборе....и стал требовать продолжения банкета...но тот не понимал ни где он ни кто он....в перерыве раздавили последние 2 ящика...занюхали гетрами спящего в углу Рахимича ..и с криками "Спартак-Чемпион" вывалились из раздевалки на второй тайм...после матча нам сказали что мы победили...а Лав даже 2 гола забил....
Futurista
Futurista
вчера в 21:03
Пьяный вороной конь это сила)...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:54
Лав способен на такое. Верю Алексею. Жаль, что он не сделал джентльменский хет трик.
bau7q8pxmw7v
bau7q8pxmw7v
вчера в 20:52
А говорят, что алкоголь это зло... А он делает футболиста сильнее.
adekvat
adekvat
вчера в 19:45
Допинг сильная вещь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:32
А я думал, он добьётся того, что трезвый на поле выходить не будет ;)
Дубль с обеих ног на дороге не валяется!...
shur
shur
вчера в 19:31
...Слуцкий, да и Лёха оба шутники ещё те, весь апрель никому не верь, тем более в День Космонавтики, а то можно до обеда домой на Землю не вернутся!!!
sv_1969
sv_1969 ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 19:29
Они вдвоём бухали по ходу)))
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:25
Как же его доктор допустил играть..
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:03
Ред Булл окрыляет, в смысле алкоголь...
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