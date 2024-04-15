«Спартак» и «Зенит» тоже проигрывали 1:7 в чемпионате. Печальный «Ахмат» в элитной компании

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сегодня, 15:18

Комедия тура напоминает о провалах старожилов РПЛ .

2024. «Ахмат» — «Балтика» — 1:7

Могли проиграть так в Калининграде, но пошли дальше – уступили так дома. Хотя даже в гостях пропускать семь голов от «Балтики», у которой всего 14 мячей в первых 22 матчах, это странное поведение. Но «Ахмат» решил добить нервы голкипера Шелии. Вратарь совсем не выручал, но провалилась вся команда. Хозяева имели несколько опасных моментов у ворот «Балтики», но команда Игнашевича выигрывала 5:0 после первого тайма. Вторая половина матча стала формальностью, новый тренер «Ахмата» Адиев в шоке от увиденного.

2021. «Зенит» — «Спартак» — 7:1

Многие, кто читает эти строки, видели тот поединок. Как минимум его обзор, ведь это эпичное полотно. В двенадцатом туре того чемпионата «Зенит» Семака вынес «Спартак» португальца Витории. Москвичи не умеют выбирать наставников, а ещё ужасно играют в защите. Уже на шестидесятой минуте счет был 5:1. Азмун, Клаудиньо и Мостовой поиздевались над важным соперником. Даже Дзюба забил «Спартаку» в тот день, в исторической летописи великого противостояния появилась вот такая страница.

2022. «Рубин» — «Сочи» — 0:6

Что это было? В конце позапрошлого сезона «Рубин» шел на вылет. В итоге покинул РПЛ , а стоило дома набрать очки против «Сочи». Команда Федотова претендовала на вторую строчку, но Слуцкий не помешал сопернику, который теперь работает в его знакомом клубе ЦСКА . Леонид Викторович сейчас на вершине в китайской лиге, а тогда оказался на дне вместе с «Рубином». При Бердыеве разницы в шесть мячей в РПЛ не было. Кассьерра, Нобоа и Попов сделали казанцам больно, Слуцкий пережил разгром.

2021. «Зенит» — «Локомотив» — 6:1

В новейшей истории РПЛ есть погромщики, которые обеспечивают других чемпионов лиги крупнейшими унижениями в их истории. Разумеется, это клуб из Санкт-Петербурга. «Зенит» разнес «Локомотив» с разницей в пять мячей. У самих «железнодорожников» есть древняя победа 9:0 над «Ураланом» в чемпионате, но петербуржцы так далеко по разнице не забрались. Зато Дзюба и Азмун при посильной поддержке Малкома сделали всё, чтобы Семак одержал внушительную победу над Николичем.

2021. «Спартак» — «Краснодар» — 6:1

В истории молодого клуба «Краснодар» больше разгромов, чем хотелось бы. И в 2021 году состоялись сразу два. Проиграли дома 0:5 «Ахмату», а до этого поставили антирекорд в Москве. «Спартак» Тедеско вынес команду Мусаева благодаря резкому дебюту. Соболев и Промес отличились на второй и восьмой минутах. И хотя «Краснодар» пытался вернуться в игру – Газинский сократил разницу после перерыва, концовка была за Соболевым и Ларссоном. Сейчас проще представить, как «горожане» громят «Спартак»?

2020. «Сочи» — «Ростов» — 10:1

Единственный матч, за который проигравшей стороне не может быть стыдно. Поединок стоило отменить. А если регламент не позволял «Ростову» пропускать серию матчей – был лимит на технические поражения, а основных игроков выбил коронавирус, то «Сочи» стоило проявить благородство. Например, обыграть юношей из академии ростовчан скромнее. Решение тренера Федотова, игроков Заболотного, Кокорина и Мостового унизить детей – ошибка. Взрослого соперника надо добивать в футболе, это уважение, поддавки запрещены. А детей бить нельзя.

2019. ЦСКА – «Крылья Советов» — 6:0

По среднему количеству набранных очков в истории первенства России «Крылья Советов» на седьмой строчке после «Ростова». ЦСКА , разумеется, выше, но не всегда самарцы так легко сдаются против сложного соперника. Пять лет назад команда Божовича пережила унижение в гостевом поединке против «армейцев» под руководством Ганчаренко. Виктор Михайлович настроил Чалова, Сигурдссона и Облякова на разгром. «Крылья Советов» тогда не имели в составе большого количества одаренных игроков, как сейчас, поэтому глотали пыль после конницы.

2003. «Динамо» — «Зенит» — 7:1

В 1992 году «Зенит» получил восемь мячей от московского клуба «Асмарал», но сами забили трижды. Времена были другими. Да и в 2003-м петербуржцы ещё не были грозными чемпионами, явным фаворитом РПЛ . Но разгром именно от «Динамо» — исторического соперника, ранил фанатов. На поле были Аршавин и Александр Кержаков, но Булыкин и Корчагин их не заметили. Команда Петржелы была беспомощной перед атаками «динамовцев», а мяч престижа вообще ничего не меняет. Фантастическое поражение «Зенита».

1993. «Урал» — «Спартак» — 2:8

Тогда клуб из Екатеринбурга назывался «Уралмаш». И мощный «Спартак» забил больше голов, чем было букв в названии соперника. Команда тренера Романцева отправила восемь мячей, хотя играли в гостях. Понятно, что тот «Спартак» был ещё сильнее оторван от преследователей по классу, чем нынешний «Зенит». Хет-трики Карпина и Писарева поставили оборону «Урала» на колени. Лишь два старожила РПЛ этого сезона не обновили антирекорды по разгромам в новом веке, хотя четыре года назад «Зенит» громил «Урал» со счетом 7:1, одного гола не хватило.

1993. «Спартак» — ЦСКА — 6:0

«Армейцы» не проигрывали в РПЛ крупнее, хотя есть неудача против «Зенита» — поражение 1:6 в начале нового века. А вот на заре отдельного чемпионата России команда Олега Романцева разнесла ЦСКА . Ледяхов и Бесчастных провели классный матч, а у Карпина гол плюс пас. Валерий Георгиевич не пожалел клуб, где поиграл до «Спартака». Спустя три десятилетия после того матча уже в роли наставника Карпин может вернуться в «Спартак». Тогда снова сразится в дерби с хорошо знакомым ему ЦСКА .