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Бруно Гимарайнс не покинет «Ньюкасл» из-за покупки дома

20 апреля 2024, 13:40

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс намерен остаться в стане «сорок» в следующем сезоне. Футболист строит дом в Англии и не хочет переезжать.

Игроком интересуются ПСЖ и ряд английских топ-клубов.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
20 апреля в 14:27
Ньюкасл большой проект.
Гимарайнш (так правильно пишется его фамилия) один из лидеров сорок, и гл.тренер очень ценит этого игрока.
именно Хау преобразил команду и раскрыл ее потенциал.
Однако залог успеха Ньюкасла не только в Хау, но и в точечных усилениях
Киран Триппьер, Дэн Бёрн, Мэтт Таргетт, Александер Исак - - все они хороши.
А лучший трансфер это из Лиона Бруно ГИмарайнш.
Уникально одаренный игрок. как он принимает мяч. его техника, его взгляде на игру все это на топовом уровне. Значимость Бруно это в его смелых подключениях в атаку, что не характере для других опорников Ньюкасла.
Эдди Хау доверяет и ценит. Что еще нужно такому игроку? Так что поставили Стоп на ПСЖ, Реал и прочих грандов.
Вещий
Вещий
20 апреля в 13:48, ред.
Желание игрока должно быть учтено.... Хочет остаться в Англии, пусть остается.
Гость
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