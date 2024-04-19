«Интер» проявляет интерес к Начо из «Реала»

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сегодня, 20:29

«Интер» снова проявил серьёзный интерес к защитнику «Реала» .

Миланский клуб пытался подписать игрока ещё год назад. По информации источника, футболист хочет рассмотреть различные варианты, в том числе за пределами Европы.

Ранее появилась информация о том, что Начо сообщил «Реалу» о своём намерении покинуть команду после окончания сезона.