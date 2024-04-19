«Интер» проявляет интерес к Начо из «Реала»

«Интер» снова проявил серьёзный интерес к защитнику «Реала» Начо.
Миланский клуб пытался подписать игрока ещё год назад. По информации источника, футболист хочет рассмотреть различные варианты, в том числе за пределами Европы.
Ранее появилась информация о том, что Начо сообщил «Реалу» о своём намерении покинуть команду после окончания сезона.
но думаю, саудиты перебьют предложение Интера
но думаю, саудиты перебьют предложение Интера
Желаю ему уйти в ранге шестикратного победителя лиги чемпионов
Думаю с таким резюме в Интере ему будут рады!
Желаю ему уйти в ранге шестикратного победителя лиги чемпионов
Думаю с таким резюме в Интере ему будут рады!