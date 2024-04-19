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«Интер» проявляет интерес к Начо из «Реала»

сегодня, 20:29

«Интер» снова проявил серьёзный интерес к защитнику «Реала» Начо.

Миланский клуб пытался подписать игрока ещё год назад. По информации источника, футболист хочет рассмотреть различные варианты, в том числе за пределами Европы.

Ранее появилась информация о том, что Начо сообщил «Реалу» о своём намерении покинуть команду после окончания сезона.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 20:37
хорошее усиление.
но думаю, саудиты перебьют предложение Интера
eleven LC
eleven LC
сегодня в 20:36, ред.
Начо скорее всего уйдёт в конце сезона
Желаю ему уйти в ранге шестикратного победителя лиги чемпионов
Думаю с таким резюме в Интере ему будут рады!
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