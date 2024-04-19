Холанд выбыл из гонки за «Золотой мяч 2024». Отец норвежца готовит трансфер сына

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сегодня, 20:35

Осталось выбрать правильный момент.

Недавно Гвардиола подчеркнул, что норвежцу важнее выигрывать клубные трофеи, чем получить «Золотой мяч». Но зачем начинать такие рассуждения, если сам Холанд не скрывал желания бороться за главный индивидуальный трофей? Даже противопоставлял себя Мбаппе, сравнивая заочную дуэль с эпохой Месси против Роналду. Норвежец легко выиграл много клубных трофеев в первом сезоне в Англии, но вылет от «Реала» показывает, что будущее форварда в Манчестере не совсем обязательно безоблачное. У молодого человека эгоистичный подход к футболу. В жизни может ставить себя на первое место. Так что для него лучше, уйти или остаться в «Манчестер Сити»?

За уход. Проблемы в «Манчестер Сити»

У «Реала» футболисты получают свободу, даже зоны в обороне закрывают не так строго, как клубы с тренерами типа Гвардиолы. Сын Анчелотти изучал опыт «Арсенала» в защите против «Манчестер Сити», применял фишки «канониров». Но команды АПЛ покинули Лигу чемпионов, а испанцев всегда опасно списывать. А вот Холанда исписали критикой, у него есть проблемы в центральных матчах в составе «горожан» из-за того, что хитрый футбол норвежца не всегда удачно сочетается с автоматизмом Гвардиолы. Эрлингу сложно покоряться наставнику, футболист часто плох в командной работе, поэтому выпадает из игры против сложных соперников, клепая голы середнякам и аутсайдерам.

Против ухода. Неоднозначный сезон

Да, это причина остаться, а не уйти, поскольку нельзя бежать после поражений, когда у тебя такие амбиции и важно сохранить уверенность в себе. Если покинет «Манчестер Сити» летом, то сбежит после первого среднего для себя сезона. Внутри команды Эрлинг всегда может обвинить напарников, что разменяли внимание защитников к «столбу» на свои моменты и голы. Отчасти так и есть. Альваресу, Фодену и другим игрокам «горожан» стало удобнее выходить на ударные позиции, когда оборона ведет охоту конкретно на Холанда. Форварду нельзя сдаваться, поэтому Эрлинг может задержаться в АПЛ ещё на сезон, чтобы вернуться на пик формы и не уходить в новый клуб в неоптимальном состоянии.

За уход. Приглашения из Испании

Отец игрока – бывший защитник «Манчестер Сити», ищет сыну новый клуб. Длинные испанские языки докладывают, что Альф-Инге общается с «Барселоной» и «Реалом». Якобы советует сыну выбрать Мадрид. И контракт Холанда с англичанами до 2027 года не мешает, ведь в соглашении указана сумма выкупа – 170 млн фунтов. Через год планка снизится до 150, а в случае продления контракта договорятся о новых условиях. Интересно увидеть Холанда и Мбаппе в одной команде, но куда их всех запихнуть? Анчелотти и так надо соединить на поле Эндрика, Мбаппе, Беллингема, Винисиуса и Родриго, пятерку молодых атакующих футболистов. А у «Барселоны» столько проблем, что переход Холанда в этот клуб может стать его роковой ошибкой.

Против ухода. Статистика футболиста

Холанд настолько «плох», что у него всего 6 голов в Лиге чемпионов, 20 мячей и 5 ассистов в 26 матчах АПЛ . А если без сарказма, то с голами у Эрлинга по-прежнему полный порядок, поскольку речь об исключительно крутом нападающем. Даже в Кубке Англии Холанд показал себя, забил пять мячей в двух поединках. Гвардиола подробно объяснял, как именно норвежец помог «Манчестер Сити» выиграть Лигу чемпионов впервые в истории. И даже неубедительная игра Эрлинга в отдельных матчах плей-офф год назад или в финале не меняет положительные перемены в команде. Решающие матчи форварду не удаются, но силу «горожан» формируют за счет рослого центрального нападающего. С другой стороны, где Холанд был в критический момент против «Реала»? У него два плохих матча подряд.

За уход. Структура игры «горожан»

Многие эксперты подчеркивали одну мысль – сложно выиграть «Золотой мяч», будучи игроком «Манчестер Сити». Слишком много ключевых исполнителей, структура игры многослойная. И голкипер Эдерсон, и защитники Диаш со Стоунзом, и классные хавбеки Родри, Де Брюйне и Бернарду забирают внимание на себя. Фоден тоже в этом сезоне хорош, Фил невероятно результативный и действует на мировом уровне. Холанд теряется на фоне разносторонних напарников, он более «деревянный», если применять футбольный жаргон. Тот же Де Брюйне в молодости был вингером, потом инсайдом, играл в центре поля, на полуфлангах и позиции «десятки». Холанд так не умеет, его «корявость» подчеркивается классом напарников, поэтому общее впечатление портится. Сможет ли Эрлинг развиваться в такой команде?

Против ухода. Стабильность Гвардиолы

Хосеп умеет работать с талантливыми игроками. Месси далеко не единственный пример. Холанд понимает, что такого качественного тренера сложно найти. Например, в «Барселоне» наставника подобного уровня в следующем сезоне точно не будет. Тогда зачем спешить и уходить? Ещё один сезон в «Манчестер Сити», особенно если выиграют в ближайшие недели АПЛ , не повредит карьере Холанда. Эрлинг не застрял в чемпионате Франции, как получилось у Мбаппе. Норвежец на несколько лет моложе, может через год спокойно выбрать между «Барселоной» и «Реалом», а пока надо защитить титул в АПЛ и изменить репутацию в центральных поединках.

Но поскольку Рафаэла Пимента – агент футболиста, не скрывает желания поиграть в Испании, то уход из «Манчестер Сити» это дело времени. Гвардиоле не стоит беситься с жиру, предлагая немедленно найти замену Холанду, но вот полузащиту будут менять. Интересуются хавбеком с пасом, потому что могут потерять Де Брюйне, если бельгиец выберет деньги шейхов. Холанду точно нужно взрослеть и прибавлять, но удобнее это сделать в знакомой команде с сильным тренерским штабом. В Испанию ещё успеет. А так отдохнет летом без Евро и с новыми силами бросится на знакомых оппонентов.