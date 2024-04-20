«Лацио» выкупает Матео Гендузи

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сегодня, 16:33

«Лацио» активирует пункт выкупа в арендном соглашении с «Марселем» по .

Итальянский клуб заплатит за француза 13 миллионов евро. Ещё 5 миллионов евро «Марсель» может получить бонусами.