«Лацио» выкупает Матео Гендузи

«Лацио» активирует пункт выкупа в арендном соглашении с «Марселем» по Маттео Гендузи.
Итальянский клуб заплатит за француза 13 миллионов евро. Ещё 5 миллионов евро «Марсель» может получить бонусами.
«Лацио» активирует пункт выкупа в арендном соглашении с «Марселем» по Маттео Гендузи.
Итальянский клуб заплатит за француза 13 миллионов евро. Ещё 5 миллионов евро «Марсель» может получить бонусами.
13 млн для клуба топ-5 - очень недорого....
Завсегда хорошо когда нужность одним удовлетворяет ненужность другим и все в плюсе....
13 млн для клуба топ-5 - очень недорого....
Завсегда хорошо когда нужность одним удовлетворяет ненужность другим и все в плюсе....