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«Лацио» выкупает Матео Гендузи

сегодня, 16:33

«Лацио» активирует пункт выкупа в арендном соглашении с «Марселем» по Маттео Гендузи.

Итальянский клуб заплатит за француза 13 миллионов евро. Ещё 5 миллионов евро «Марсель» может получить бонусами.

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Все комментарии
9a7m3ww5mxbz
9a7m3ww5mxbz
сегодня в 17:18
Итальянцы любят покупать игроков с хорошей скидкой.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:49
Стоимость 25,00 млн €...ещё год контракта....
13 млн для клуба топ-5 - очень недорого....
Завсегда хорошо когда нужность одним удовлетворяет ненужность другим и все в плюсе....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:40
Если предусмотрен выкуп - нужно использовать...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 16:39
Ну прямо главное событие месяца...
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