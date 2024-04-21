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Ривалдо порекомендовал «Барселоне» пригласить Моуриньо

сегодня, 19:58

Экс-игрок «Барселоны» Ривалдо порекомендовал клубу пригласить бывшего наставника «Реала» Жозе Моуриньо на пост главного тренера. Сейчас рулевым коллектива является Хави, который покинет команду по окончании сезона.

Есть немало болельщиков, которые не захотят видеть в своем клубе тренера или игрока, работавшего на принципиального соперника, но Моуриньо уже был в «Барселоне», он хороший человек.

Его характер и противоречивость отношений с болельщиками сразу же вызовут вопросы, но он является победителем. Учитывая, что Жозе сейчас без клуба, а «Барселона» ищет тренера, ему будет проще найти общий язык с командой. Думаю, Моуриньо стал бы усилением, несмотря на негативное отношение к нему некоторых фанатов.

Он бы смог проделать великолепную работу, Жозе знает команду, Примеру и Лигу чемпионов, у него много опыта.

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Все комментарии
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 22:56
Можно взять.. На полстакана .. Т.е. на полставки.. 🤭
Nyyrikki
Nyyrikki
сегодня в 22:20
Я думаю что не стоит. Моур сам не захочет.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 21:46
Хороший совет, он понравится врагам Барселоны.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 21:04
Лично меня, вообще не напрягает тот факт, что Жозе когда-то работал в Мадриде, это было давно. Конечно тогда классико было противостоянием номер один и Моу такую суету наводил перед матчем тогда, что все бежали к телевизору оставив все дела. Португалец, в футболе, это как Конор в мире ММА) он делает шоу, ну раньше конечно намного успешнее был в этом плане.
Сейчас дела у него идут так себе, его методы устарели, как и методы Барселоны впрочем, которая ищет тренера с днк каталонцев.. и из за этого следует один провал за другим.
Моу отлично работал с опытными игроками, готовые биться на поле, ему нужны бойцы. Таких в Барселоне нет, чуть что, сразу обиды и все такое. Надо признать, это явление распространено не только в Барсе, взять того же Винисиуса..
Сейчас в стане каталонцев много молодых, а я не помню, чтобы Жозе успешно работал с молодёжью, поэтому эта затея выглядит провальным и Моу мы в Барселоне не увидим скорее всего
Incredulous
Incredulous
сегодня в 20:37
Это типа, у Барселоны и так куча проблем, так что одной больше, одной меньше...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:31
Пьяный что ли??
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