Ривалдо порекомендовал «Барселоне» пригласить Моуриньо

Экс-игрок «Барселоны» порекомендовал клубу пригласить бывшего наставника «Реала» на пост главного тренера. Сейчас рулевым коллектива является Хави, который покинет команду по окончании сезона.

Есть немало болельщиков, которые не захотят видеть в своем клубе тренера или игрока, работавшего на принципиального соперника, но Моуриньо уже был в «Барселоне», он хороший человек.

Его характер и противоречивость отношений с болельщиками сразу же вызовут вопросы, но он является победителем. Учитывая, что Жозе сейчас без клуба, а «Барселона» ищет тренера, ему будет проще найти общий язык с командой. Думаю, Моуриньо стал бы усилением, несмотря на негативное отношение к нему некоторых фанатов.

Он бы смог проделать великолепную работу, Жозе знает команду, Примеру и Лигу чемпионов, у него много опыта.