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В УЕФА сообщили о задачах турниров развития

вчера, 13:30

В пресс-службе УЕФА рассказали о задачах турниров развития.

С 23 по 29 апреля проходит второй турнир развития Союза европейских футбольных ассоциаций. Его, как и в прошлом году, принимает Волгоград. В соревновании принимают участие сборные России, Сербии, Казахстана и Ганы, сформированные из игроков в возрасте до 16 лет.

УЕФА организует, координирует и поддерживает турниры по развитию юношей и девушек до 15 и 16 лет. Каждый сезон по всей Европе проводится около 48 турниров в рамках программы УЕФА по развитию элитной молодёжи. Международные турниры развития, проводимые УЕФА в рамках международных турнирных встреч, призваны дополнить программу подготовки элитных молодых игроков в каждой национальной ассоциации. Обратите внимание, что турниры развития молодёжи не являются официальными соревнованиями.

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Источник: tass.ru
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Варвар7
Варвар7
вчера в 13:33
Да тут ответ в самом названии - турнир развития - должен служить развитию футбола...)))
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