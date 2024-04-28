В УЕФА сообщили о задачах турниров развития

В пресс-службе УЕФА рассказали о задачах турниров развития.
С 23 по 29 апреля проходит второй турнир развития Союза европейских футбольных ассоциаций. Его, как и в прошлом году, принимает Волгоград. В соревновании принимают участие сборные России, Сербии, Казахстана и Ганы, сформированные из игроков в возрасте до 16 лет.
УЕФА организует, координирует и поддерживает турниры по развитию юношей и девушек до 15 и 16 лет. Каждый сезон по всей Европе проводится около 48 турниров в рамках программы УЕФА по развитию элитной молодёжи. Международные турниры развития, проводимые УЕФА в рамках международных турнирных встреч, призваны дополнить программу подготовки элитных молодых игроков в каждой национальной ассоциации. Обратите внимание, что турниры развития молодёжи не являются официальными соревнованиями.