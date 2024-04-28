В УЕФА сообщили о задачах турниров развития

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вчера, 13:30

В пресс-службе УЕФА рассказали о задачах турниров развития.

С 23 по 29 апреля проходит второй турнир развития Союза европейских футбольных ассоциаций. Его, как и в прошлом году, принимает Волгоград. В соревновании принимают участие сборные России, Сербии, Казахстана и Ганы, сформированные из игроков в возрасте до 16 лет.