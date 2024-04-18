Суд утвердил мировое соглашение между Газизовым и «Спартаком»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» сообщил о том, что суд решил утвердить мировое соглашение между ним и московским «Спартаком».

Специалист работал в «Спартаке» на аналогичной должности с июля по декабрь 2020 года.

Самарский кассационный суд утвердил мировое соглашение между мной и «Спартаком». Это касается всех дел, кроме дела с Леонидом Федуном, оно остаётся. У меня никогда не было претензий к «Спартаку», просто руководил им Федун. Я рад, что это всё завершилось, что разум восторжествовал. «Спартак» отказался от своих исков, я — от своих в рамках этого мирного соглашения, никто никому ничего не должен, договорились так.