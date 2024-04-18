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Суд утвердил мировое соглашение между Газизовым и «Спартаком»

сегодня, 17:44

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил о том, что суд решил утвердить мировое соглашение между ним и московским «Спартаком».

Специалист работал в «Спартаке» на аналогичной должности с июля по декабрь 2020 года.

Самарский кассационный суд утвердил мировое соглашение между мной и «Спартаком». Это касается всех дел, кроме дела с Леонидом Федуном, оно остаётся. У меня никогда не было претензий к «Спартаку», просто руководил им Федун. Я рад, что это всё завершилось, что разум восторжествовал. «Спартак» отказался от своих исков, я — от своих в рамках этого мирного соглашения, никто никому ничего не должен, договорились так.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:11
Годами и тянулась санта-барбара, а в итоге никто никому ничего не должен...
qtr49kt78uuv
qtr49kt78uuv
сегодня в 17:58
Интересно кто кого надул.
Гость
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