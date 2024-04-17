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Роналду выиграл суд у «Ювентуса»

сегодня, 21:05

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду выиграл суд у «Ювентуса». Клуб не выплатил португальцу долг по заработной плате.

По решению суда, туринский клуб должен выплатить игроку 19,5 миллиона евро по задолженности.

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Все комментарии
Penokkio
Penokkio
сегодня в 21:41
Самое ужасное приобретение в истории Юве. Уничтожили команду, которая за 3 года 2 раза вышла в финал ЛЧ. Взяли суперзвезду, который разрушил весь тактический рисунок игры и никуда команду не смог вывести. Теперь еще и развел бывшую команду на 20 лямов в суде сверх его непомерной зарплаты. Ни стыда, ни совести
Attaccante
Attaccante
сегодня в 21:36
А помню как фаны португала орали какой он молодец в тяжёлое время ковидное, отказался от зарплаты как многие другие игроки. А в итоге выяснилось, что он не отказался, а ему просто должны были выдавать эти деньги не афишируя.
На... быть таким двуличным и делать всё для пиара? Лучше бы просто сказал, что не отказывается от зарплаты, должны по контракту, пусть платят.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:31
на 35 матче оборвалась рекордная серия Аль Хиляль.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 21:30
Аньелли верил что КР7 как талисман удачи, принесет Юве победу в ЛЧ.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 21:27
За такие деньги можно было купить игрока
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:26
Легенда Ювентуса!!))
Elliada_
Elliada_
сегодня в 21:25
Сейчас глянул. Ювентус обязан выплатить Роналду 9,5 млн + проценты, что приблизительно половина от того, что требовал Роналду. Кто так выпускает новость? Данные проверять не нужно? Фактически он выиграл суд, но от этого решения больше выиграл Ювентус. В их положении лишние 10 млн будут кстати.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 21:10
Молодец, такие деньги отсудил...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:08
а португалец правильно сделал.
зарплату нельзя в долгах оставлять.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:07
бедные зебры))
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