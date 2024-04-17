Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду выиграл суд у «Ювентуса». Клуб не выплатил португальцу долг по заработной плате.
По решению суда, туринский клуб должен выплатить игроку 19,5 миллиона евро по задолженности.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду выиграл суд у «Ювентуса». Клуб не выплатил португальцу долг по заработной плате.
По решению суда, туринский клуб должен выплатить игроку 19,5 миллиона евро по задолженности.
На... быть таким двуличным и делать всё для пиара? Лучше бы просто сказал, что не отказывается от зарплаты, должны по контракту, пусть платят.
На... быть таким двуличным и делать всё для пиара? Лучше бы просто сказал, что не отказывается от зарплаты, должны по контракту, пусть платят.