Суд отклонил апелляцию Рубиалеса по делу о поцелуе футболистки

Уголовная палата Национального суда Испании отклонила апелляцию бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса на решение судьи о привлечении его к ответственности за поцелуй футболистки Дженнифер Эрмосо после финала женского чемпионата мира в августе 2023 года.
Сообщается, что прокуратура требует 2,5 года тюремного заключения для бывшего главы RFEF. Его, а также спортивного директора мужской сборной Альберта Луке, бывшего тренера женской футбольной команды Хорхе Вильду и экс-менеджера по маркетингу федерации Рубена Риверу обвиняют ещё и в том, что они принуждали Эрмосо сказать, что поцелуй был по обоюдному согласию. Их просят приговорить к 1,5 годам тюрьмы и выплате компенсации в размере 50 тысяч евро.
Третья секция уголовной палаты Национального суда утверждает, что на процессуальной стадии, на которой сейчас находится дело, орган, проводящий расследование, должен оценить, есть ли показания для продолжения процедуры.
Суд указывает, что правовые последствия поцелуя и принуждения в настоящее время не могут быть оценены, это должен сделать суд первой инстанции.
А вот по делу о выплатах 10 миллионов компании Пикеши за посредничество при продаже Суперкубка их обоих можно посадить, больше на распил бабла похоже, и Рубиалес небось из этих 10 миллионов неплохой откат получил.
А вот по делу о выплатах 10 миллионов компании Пикеши за посредничество при продаже Суперкубка их обоих можно посадить, больше на распил бабла похоже, и Рубиалес небось из этих 10 миллионов неплохой откат получил.
Причём интересно, что тот неожиданный поцелуй от мужика преподносился как борьба с гомофобией, это персонаж этого комика (не уверен в первой букве, мб там г), который показывает всем, как хорошо быть лгбтшником (и целовать мужиков, когда они не ожидают).
Так что если бы Рубиалес поцеловал Тебеса, они его, получается, похвалить были бы должны (хотя я не уверен, что радикал-франкист Тебас бы это одобрил). Но он поцеловал подчинённую, а это уже по сути использование служебного положения.
Причём интересно, что тот неожиданный поцелуй от мужика преподносился как борьба с гомофобией, это персонаж этого комика (не уверен в первой букве, мб там г), который показывает всем, как хорошо быть лгбтшником (и целовать мужиков, когда они не ожидают).
Так что если бы Рубиалес поцеловал Тебеса, они его, получается, похвалить были бы должны (хотя я не уверен, что радикал-франкист Тебас бы это одобрил). Но он поцеловал подчинённую, а это уже по сути использование служебного положения.