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Суд отклонил апелляцию Рубиалеса по делу о поцелуе футболистки

вчера, 13:46

Уголовная палата Национального суда Испании отклонила апелляцию бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса на решение судьи о привлечении его к ответственности за поцелуй футболистки Дженнифер Эрмосо после финала женского чемпионата мира в августе 2023 года.

Сообщается, что прокуратура требует 2,5 года тюремного заключения для бывшего главы RFEF. Его, а также спортивного директора мужской сборной Альберта Луке, бывшего тренера женской футбольной команды Хорхе Вильду и экс-менеджера по маркетингу федерации Рубена Риверу обвиняют ещё и в том, что они принуждали Эрмосо сказать, что поцелуй был по обоюдному согласию. Их просят приговорить к 1,5 годам тюрьмы и выплате компенсации в размере 50 тысяч евро.

Третья секция уголовной палаты Национального суда утверждает, что на процессуальной стадии, на которой сейчас находится дело, орган, проводящий расследование, должен оценить, есть ли показания для продолжения процедуры.

Суд указывает, что правовые последствия поцелуя и принуждения в настоящее время не могут быть оценены, это должен сделать суд первой инстанции.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:46
Читаю и не верю своим глазам. Вспомнил Козьму Пруткова ( братья Жемчужниковы и Алексей Толстой ): "Если на клетке слона прочтёшь "буйвол", не верь глазам своим".
Grizly88
Grizly88 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:43
Если Рубиалес давно хотел Эрмосо он бы ее пригласил в кабинет спокойно, и не стал бы перед Миллионы людей целовать ее , кто-то очень сильно хотели от него косяка , желающих на этот пост много. Кажется этот старый не додумался и поцеловал от радости.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 15:24
Месси недавно аргентинский клоун поцеловал и ему понравилось) Так что разные ситуации бывают.

Причём интересно, что тот неожиданный поцелуй от мужика преподносился как борьба с гомофобией, это персонаж этого комика (не уверен в первой букве, мб там г), который показывает всем, как хорошо быть лгбтшником (и целовать мужиков, когда они не ожидают).

Так что если бы Рубиалес поцеловал Тебеса, они его, получается, похвалить были бы должны (хотя я не уверен, что радикал-франкист Тебас бы это одобрил). Но он поцеловал подчинённую, а это уже по сути использование служебного положения.
Grizly88
Grizly88 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:24
Кому то было выгодно этот поцелуй и ждали любой косяк от Рубиалеса. Значит его давно хотели там опустить на дно, враги у всех есть, а это большой бизнес
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 15:20
Мне кажется, 2.5 года за поцелуй - woke-шиза, и так лишили всего человека (в целом по делу, явное использование положения), дайте хотя бы условку.

А вот по делу о выплатах 10 миллионов компании Пикеши за посредничество при продаже Суперкубка их обоих можно посадить, больше на распил бабла похоже, и Рубиалес небось из этих 10 миллионов неплохой откат получил.
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:07
Если он мужика поцеловал, интересно такая же шумиха бы поднялась?
Интерес
Интерес
вчера в 13:56
Баб целует Рубиалес-это просто "юбер аллес"!
Не простят ему экстаза-пусть целует тридварасов...
Гость
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