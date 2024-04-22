Суд отклонил апелляцию Рубиалеса по делу о поцелуе футболистки

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вчера, 13:46

Уголовная палата Национального суда Испании отклонила апелляцию бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) на решение судьи о привлечении его к ответственности за поцелуй футболистки Дженнифер Эрмосо после финала женского чемпионата мира в августе 2023 года.

Сообщается, что прокуратура требует 2,5 года тюремного заключения для бывшего главы RFEF. Его, а также спортивного директора мужской сборной Альберта Луке, бывшего тренера женской футбольной команды Хорхе Вильду и экс-менеджера по маркетингу федерации Рубена Риверу обвиняют ещё и в том, что они принуждали Эрмосо сказать, что поцелуй был по обоюдному согласию. Их просят приговорить к 1,5 годам тюрьмы и выплате компенсации в размере 50 тысяч евро.

Третья секция уголовной палаты Национального суда утверждает, что на процессуальной стадии, на которой сейчас находится дело, орган, проводящий расследование, должен оценить, есть ли показания для продолжения процедуры.

Суд указывает, что правовые последствия поцелуя и принуждения в настоящее время не могут быть оценены, это должен сделать суд первой инстанции.