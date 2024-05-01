«Пари НН» возглавит сербский специалист

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вчера, 15:14

Новым главным тренером «Пари НН» станет наставник «Атромитоса» . Соглашение рассчитано до лета 2025 года. Если «Пари НН» опустится в Первую лигу, серб продолжит работу.

Илич возглавлял: сборную Сербии до 16 лет, «Чукарички», ЦСКА из Софии и «Атромитос». Под предводительством 46-летнего серба греческий клуб занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата.

Сообщается, что «Пари НН» отказали Станислав Черчесов, Виктор Ганчаренко, Роберт Морено и Игор Бишчан.