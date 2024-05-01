«Пари НН» возглавит сербский специалист

Новым главным тренером «Пари НН» станет наставник «Атромитоса» Саша Илич. Соглашение рассчитано до лета 2025 года. Если «Пари НН» опустится в Первую лигу, серб продолжит работу.
Илич возглавлял: сборную Сербии до 16 лет, «Чукарички», ЦСКА из Софии и «Атромитос». Под предводительством 46-летнего серба греческий клуб занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата.
Сообщается, что «Пари НН» отказали Станислав Черчесов, Виктор Ганчаренко, Роберт Морено и Игор Бишчан.
Так взгляните на лимит легионеров, хорошо видно, как игроки с российским паспортом ломят цену за свои услуги, из себя по сути ничего не представляя. Только лишь для того, чтобы клуб заполнил игроками с паспортом РФ свободные места, на которые нельзя посадить легионера. Если бы лимита не было, была бы здоровая конкуренция, наши игроки сначала резко упали бы в ФНЛ как ненужные в РПЛ, а уровень чемпионата бы вырос из-за привлечения более высокоуровневых игроков. При этом наши игроки бы имели пространство, куда стремиться. Все бы мечтали попасть в РПЛ, в высшую лигу. А так, Дзюба сидит на лавке, отжирает добрую треть зарплатной ведомости и ничего не делает, никуда не стремится, дошел до своего потолка.
Только лишь наличие на рынке труда иностранных специалистов создает конкуренцию и заставляет нашу быдлоту (вроде Юрана или Евсеева) развиваться и прогрессировать. Как только конкурентов не будет, они свесят ножки и поднимут ценник.
Любой запрет пойдет только во вред. Здесь наоборот нужен пряник, а не кнут.
UPD. Тот же Дзюба стоил бы в 100 раз дешевле, просил бы зарплату в 50 тыщ рублей в месяц, лишь бы только на лавочке посидеть в РПЛ, а не топтать поля ПерДива
Так взгляните на лимит легионеров, хорошо видно, как игроки с российским паспортом ломят цену за свои услуги, из себя по сути ничего не представляя. Только лишь для того, чтобы клуб заполнил игроками с паспортом РФ свободные места, на которые нельзя посадить легионера. Если бы лимита не было, была бы здоровая конкуренция, наши игроки сначала резко упали бы в ФНЛ как ненужные в РПЛ, а уровень чемпионата бы вырос из-за привлечения более высокоуровневых игроков. При этом наши игроки бы имели пространство, куда стремиться. Все бы мечтали попасть в РПЛ, в высшую лигу. А так, Дзюба сидит на лавке, отжирает добрую треть зарплатной ведомости и ничего не делает, никуда не стремится, дошел до своего потолка.
Только лишь наличие на рынке труда иностранных специалистов создает конкуренцию и заставляет нашу быдлоту (вроде Юрана или Евсеева) развиваться и прогрессировать. Как только конкурентов не будет, они свесят ножки и поднимут ценник.
Любой запрет пойдет только во вред. Здесь наоборот нужен пряник, а не кнут.
UPD. Тот же Дзюба стоил бы в 100 раз дешевле, просил бы зарплату в 50 тыщ рублей в месяц, лишь бы только на лавочке посидеть в РПЛ, а не топтать поля ПерДива
конкуренция быть здоровой!!!
успех -- дело чистого случая. это скажет нам любой неудачник.
грамотный спец делает то, что считает правильным. потому он его навыки и знания получены в конкурентной среде среди лучших из лучших.
все эти семаки, юраны, евсеевы даже китайской лиге ничего не добьются.
потому что они даже не уровень Слуцкого
конкуренция быть здоровой!!!
успех -- дело чистого случая. это скажет нам любой неудачник.
грамотный спец делает то, что считает правильным. потому он его навыки и знания получены в конкурентной среде среди лучших из лучших.
все эти семаки, юраны, евсеевы даже китайской лиге ничего не добьются.
потому что они даже не уровень Слуцкого