«Зениту» помогла бы смена тренера. Клубу надо что-то менять – это уже не гегемон РПЛ

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сегодня, 19:18

Рассуждаем, стоит ли петербуржцам идти на экстренные меры.

Даже вручив победу «Динамо», «Зенит» не лишился лидерства в чемпионате – после такого провала от «Краснодара» «быков» нужно исключить из чемпионской гонки. Чемпионских инстинктов, к сожалению, никто не показывает – а «Зенит» близок к шестому титулу подряд из-за разницы в классе. Но это не отменяет проблем, которые обострились в этом сезоне. Пора задуматься – а не стоит ли попрощаться с Семаком на хорошей ноте?

За отставку – не справляется с легионерами

Семак не является гением тактики, его сильная сторона – грамотная работа с лидерами. Не мешать и мотивировать звёздных легионеров – непростая работа. Тем более без внятной конкуренции.

Наставник справлялся с ней раньше, но не справляется сейчас – и это бросается в глаза на протяжении всего сезона. Летом был перформанс Вендела – ладно, реабилитировался уверенной игрой. Ходили тревожные инсайды вокруг Клаудиньо. Петербуржцы спят во время игр с «Рубином», «Крыльями», позволяют себе провалить тайм кубкового матча со «Спартаком». Самое отвратительное – это не мешает им оставаться лидерами.

Но проблема остаётся – и дело времени, когда этим воспользуются. То, что легионеры выходят играть вполноги иногда даже на топ-матчи, – недоработка тренера.

Против – результаты и имидж

Расставание с Семаком даже в текущей ситуации – крайне непопулярное решение. Как это выглядит? Тренер отлично вписался в вектор клуба с грамотным менеджментом, стал одним из вдохновителей успеха. Принёс долгожданное чемпионство (не удавалось даже Манчини) и превратил «Зенит» в машину по добыванию титулов.

С кем ещё «сине-бело-голубые» брали чемпионство за чемпионством? Прямая заслуга, в том числе Семака, в том, что на вершине РПЛ «Зениту» нет альтернатив. И такого тренера отправлять в отставку? Даже если такое неочевидное решение принесёт пользу команде, на него никто не пойдёт – слишком велика ответственность.

За отставку – смена тренера экономичнее, чем перестройка

Куда проще вложить очередные миллионы в перестройку, правда? Ну а если отмести иронию – что-то в любом случае придётся менять.

Если оставлять Семака, потребуется полномасштабная перестройка – это прощание с текущими лидерами, поиск новых. Закупка очередным десантом легионеров. За каждого – если речь о сложившихся игроках (а других рассматривать нельзя), придётся выложить солидную компенсацию. Плюс зарплата, премиальные.

Если смотреть на ситуацию в таком ракурсе, отставка Семака – это уже шанс обойтись малой кровью. Всё-таки тренер уже не может найти подход к игрокам, специалисту нужна перезагрузка. Это Семак в «Зените» 6 сезонов без отдыха. Лучше поменять одну позицию, чем 6-7. Главное, чтобы альтернатива не внушала опасений (в перспективе есть кандидат – Морено вряд ли задержится в «Сочи»).

Против – проблема в легионерах

Мотивация, психология – это тонкие материи. Сложно уловить, что даст больший импульс – прощание с немотивированными футболистами или смена тренера.

Клаудиньо, Вендел, Дуглас Сантос – все они здесь давно, выиграли всё возможное. Они заложники комфорта. Можно было бы двинуться в Европу за новыми вызовами, но там не дадут сопоставимых условий. Борьбы за титулы не будет. И придётся выкладываться на максимум – всё-таки в РПЛ они с запасом лучшие, а в Европе будут одними из. В то же время этот статус лучших с запасом позволяет расслабиться.

Пора рассмотреть предложения по латиноамериканцам. Главное – добиться выгодной продажи. Тех же Клаудиньо и Вендела хотели видеть на родине. Там готовы дать сопоставимую зарплату. Отпустить их сейчас, до ещё большей стагнации, выглядит выгоднее.

За отставку – наступает пора перезагрузки

Самому Семаку пора отдохнуть. Не надо быть ветераном тренерского цеха, чтобы знать, насколько эта работа энергозатратна. Примеры перед глазами. Спаллетти тоже брал паузу после «Зенита». Зидан уходил в тень, как только покинул «Реал» и сейчас снова сидит без работы. Эрнесто Вальверде долго отходил от работы и давления в «Барселоне». В этом сезоне сразу двое – Юрген Клопп и Хави, сообщили о предстоящей отставке. Оба устали от постоянной борьбы за высшие места, бесконечной гонки (Хави в итоге передумал – это исключение).

Общая тенденция такая – расставание от большой любви тоже может пойти на пользу. И Семаку лучше взять паузу вовремя – пока он герой для «Зенита», а не шарлатан и проходимец. От одного до другого один шаг – и судя по постоянным осечкам с москвичами и даже середняками чемпионата, половина уже сделана.

Против – предстоящий юбилей

Никто не станет ломать то, что продолжает давать результат, даже с осечками. Косметические изменения – да. Но не радикальные перемены. Надо к тому же учитывать контекст: в следующем сезоне, в 2025 году, «сине-бело-голубые» празднуют 100-летие. Слишком важная дата, чтобы ограничиться дежурным чемпионством.

От команды в этот сезон наверняка будут требовать победы в Кубке России наравне с доминированием в РПЛ . Семак – творец всех предыдущих успехов – должен остаться с командой как человек, который знает здесь каждую мелочь. Он создатель этой машины, ему и проводить техосмотр, модернизацию.

Тем более к нему есть доверие у руководства, которое сообщило о договорённости по продлению контракта до 2030 года. Да и спонсоры готовы выделить деньги, необходимые на обновление.