«Спартак» хотел пригласить Мойеса в качестве главного тренера

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30 апреля 2024, 20:58

Главным тренером «Вест Хэма» интересовался «Спартак».

По информации источника, в начале апреля представители московского клуба связывались с окружением специалиста, чтобы выяснить, готов ли бывший рулевой «Манчестер Юнайтед» присоединиться к команде перед началом следующего сезона.

Отмечается, что Мойес не хочет возглавлять «Спартак». Он полностью сосредоточен на оставшейся части сезона, а по его окончании проведёт переговоры с председателем правления «Вест Хэма» относительно своего будущего.