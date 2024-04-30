«Спартак» хотел пригласить Мойеса в качестве главного тренера

Главным тренером «Вест Хэма» Дэвидом Мойесом интересовался «Спартак».
По информации источника, в начале апреля представители московского клуба связывались с окружением специалиста, чтобы выяснить, готов ли бывший рулевой «Манчестер Юнайтед» присоединиться к команде перед началом следующего сезона.
Отмечается, что Мойес не хочет возглавлять «Спартак». Он полностью сосредоточен на оставшейся части сезона, а по его окончании проведёт переговоры с председателем правления «Вест Хэма» Дэвидом Салливаном относительно своего будущего.