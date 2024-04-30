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«Спартак» хотел пригласить Мойеса в качестве главного тренера

30 апреля 2024, 20:58

Главным тренером «Вест Хэма» Дэвидом Мойесом интересовался «Спартак».

По информации источника, в начале апреля представители московского клуба связывались с окружением специалиста, чтобы выяснить, готов ли бывший рулевой «Манчестер Юнайтед» присоединиться к команде перед началом следующего сезона.

Отмечается, что Мойес не хочет возглавлять «Спартак». Он полностью сосредоточен на оставшейся части сезона, а по его окончании проведёт переговоры с председателем правления «Вест Хэма» Дэвидом Салливаном относительно своего будущего.

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Все комментарии
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 12:09
интересно, команда на ходу и тут же начинают озвучивать новых возможных тренеров, кто же там такой вредитель
112910415
112910415
вчера в 09:33
идея не из лучших
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 08:08
Руководство Спартака с невероятным упорством все еще хочет пробить лбом стену надеясь , что запад нам поможет...
Zak11
Zak11
вчера в 00:57
Выбор Мойеса конечно далеко не самый оптимальный.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 00:24
Это бы добило Спартак
Шуnя771
Шуnя771 ответ zjwfzp353685 (раскрыть)
вчера в 00:18
"zjwfzp353685"

В чем необходимость ходить под маской?
zjwfzp353685
zjwfzp353685 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 00:16
Он слишком долго идёт!!!!
ABir
ABir
вчера в 00:13
Надо дать доработать Слишковичу до конца сезона
Шуnя771
Шуnя771 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 00:10
Моуриньо на подходе!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 00:09, ред.
Удивлён, что такой мощный европейский клуб, как "Спартак", замахнулся "всего лишь" на Мойеса. Предположу, что последний задал себе вопрос, на что надеялась российская команда, приглашая его. После чего мучался им пять минут и так и не нашёл ответа.
sv_1969
sv_1969
вчера в 00:08
Как то не смешно даже
True Story
True Story
30 апреля в 23:54
Как говорит идол Спартака Зарема "в фамилии же нет буквы "Р", не подходит!"
ermak6848
ermak6848
30 апреля в 21:20
Оплата - труда , дело деликатное..
Шуnя771
Шуnя771
30 апреля в 21:11
Мало предложили...
Припоминаю славные времена когда в "Анжи" брали кого хотели...
Гость
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