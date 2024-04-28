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Возможные санкции в отношении испанского футбола могут рассмотреть в мае

вчера, 16:59

Возможные санкции со стороны ФИФА и УЕФА в отношении RFEF могут быть рассмотрены на конгрессе Международной федерации футбола, который пройдёт 17 мая в Бангкоке.

Ранее руководящие органы европейского и мирового футбола выразили обеспокоенность возможным политическим вмешательством правительства Испании в дела футбольной федерации страны, призвав высший спортивный совет в ближайшие дни разъяснить содержание недавно созданной комиссии по надзору, стандартизации и представительству.

Если подтвердится политическое вмешательство, под угрозой окажется участие сборной Испании в Евро-2024, а также клубов в международных турнирах.

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Перевод с marca.com
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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 19:10
Бразилия очень значимая для футбола страна...впрочем как и Испания...
Baggio R.
Baggio R. ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:06
Это да. Когда подобное грозило Бразилии, то до санкций не дошло.
Futurista
Futurista ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 19:04, ред.
Вы же понимаете, что для них это страны 3-го мира)...Испания - это другое...
Baggio R.
Baggio R. ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:03
Ну так-то уже были случаи отстранения Ирана, Ирака, Нигерии за вмешательство правительства в дела футбола.
Futurista
Futurista ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 17:21, ред.
Я в курсе этих событий...ситуация с Испанией не имеет с ними ничего общего...под эту схему больше подошло бы отстранение Украины или Израиля)...
Baggio R.
Baggio R. ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:19
Перед Евро-92 отстранили от участия сборную Югославии, а заменившая ее Дания одержала победу на турнире. Но там причиной была гражданская в*йна. Также рассматривался вопрос о снятии развалившего СССР, но в итоге выступила команда СНГ.
Futurista
Futurista
вчера в 17:13
"Не верю!"
К.С.Станиславский...
Гость
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