Возможные санкции в отношении испанского футбола могут рассмотреть в мае

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вчера, 16:59

Возможные санкции со стороны ФИФА и УЕФА в отношении RFEF могут быть рассмотрены на конгрессе Международной федерации футбола, который пройдёт 17 мая в Бангкоке.

Ранее руководящие органы европейского и мирового футбола выразили обеспокоенность возможным политическим вмешательством правительства Испании в дела футбольной федерации страны, призвав высший спортивный совет в ближайшие дни разъяснить содержание недавно созданной комиссии по надзору, стандартизации и представительству.

Если подтвердится политическое вмешательство, под угрозой окажется участие сборной Испании в Евро-2024, а также клубов в международных турнирах.