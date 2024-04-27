ЦСКА и «Спартак» оштрафованы за скандирования болельщиков

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, какие санкции применены к ЦСКА и «Спартаку» по итогам матча 21-го тура РПЛ (0:0).
Болельщики ЦСКА скандировали ненормативную лексику, штраф — 50 тысяч рублей. Также болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения, штраф — 50 тысяч рублей.
особенно фанаты ждут дерби. когда все горит, обжигая сердца болельщиков команд. именно Болельщики создают Атмосферу Футбола на Стадионе,
поддержку родной команде, а иногда и проблемы с полицией.
обжигало. до поры...теперь есть указы.
это значит, будем болеть молча, сидя и без резких движений. почти как слепые.
п.с.
любите футбол и не будьте слепы.
особенно фанаты ждут дерби. когда все горит, обжигая сердца болельщиков команд. именно Болельщики создают Атмосферу Футбола на Стадионе,
поддержку родной команде, а иногда и проблемы с полицией.
обжигало. до поры...теперь есть указы.
это значит, будем болеть молча, сидя и без резких движений. почти как слепые.
п.с.
любите футбол и не будьте слепы.