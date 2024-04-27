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ЦСКА и «Спартак» оштрафованы за скандирования болельщиков

вчера, 14:25
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, какие санкции применены к ЦСКА и «Спартаку» по итогам матча 21-го тура РПЛ (0:0).

Болельщики ЦСКА скандировали ненормативную лексику, штраф — 50 тысяч рублей. Также болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения, штраф — 50 тысяч рублей.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 13:11
Основа процветания любой страны - это образование. У нас оно полностью было разрушено в 90- е годы и добито в 2000-е. Сначала развалено было школьное образование так что до сих пор в школах учителей не хватает, даже в областных центрах. Следующий шаг это ЕГЭ в школах и болонская система в вузах. В результате в стране нет грамотных экономистов, юристов, инженеров. Толком никто не владеет русским языком, о знании законов речи нет. Для сравнения. В Китае доля студентов в общем количеств молодежи в 2 раза выше чем у нас. В США обучаются около 1 млн иностранных студентов из более чем 100 стран мира, из них 800 тысяч китайских студентов. По уровню образования Китай уже нас опережает. Отсюда их успехи в экономике и во всем.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:43
в стране много есть хорошего, достойного и красивого.
просто у нас даже хорошее превращают в какой то спам и позор.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 12:29
Табу не снято. Просто у нас к законам отношение снисходительное. Курение в общественном месте запрещено, а кто за этим следит? Пиво собираются на стадионах разрешать, а административную ответсвенность за употребление пива в общественных местах никто не отменял. Мы страна безграмотных юристов, депутатов, чиновников и всей власти. Так и живем.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 10:49
хороший закон!
а по каким законом снято табу ненорматива в эфире федеральных телеканалов? любой уважаемый депутат и политик в прямом эфире мусорят эфир.
мыльная битва между депутатами или политиками на поле брани.
это отсюда пошло снятие табу с публичного употребления мата.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 10:25
Использование ненормативной лексики в общественном месте является административным правонарушением. Это значит мат на стадионе должен быть наказуем по закону. А наказан должен быть виновный. Причем здесь клуб? Фан id позволяет идентифицировать тех кто использует мат. В чем же дело? Почему РФС идёт незаконным путем. Вопрос Дюкову
cska1948
cska1948
сегодня в 09:13
Матерятся болельщики, а наказывают клубы и ГДЕ логика? Пока не начнут наказывать рублём именно тех, кто нарушает правопорядок ни чего не измениться. А КДК лишь бы деньги сорвать, а с кого им не важно.
П.С. Представьте на секундочку, что нарушители правопорядка исчезли со стадионов. Что тогда случиться? Правильно! РФС - раззориться!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:26
Да что вы ? Ненормативная лексика на трибунах ? А как же ваш любимый закон FAN ID ? А может не в фанатах дело ,а в самом обществе ?
ABir
ABir
вчера в 18:57
А Фан айди вычислило тех нерадивых болельщиков, кто скандировал оскорбления и не нормативную лексику? Их вычислили по лицам и номерам билетов, узнали фамилии? Им уже запретили посещать ближайшие матчи?
112910415
112910415
вчера в 17:45
право голоса же у них было ?!
xgh4fhcgv6h3
xgh4fhcgv6h3
вчера в 16:55
Чем больше мата, тем больше бюджет РФС.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:47
фанаты не ходят без фан айди
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:05
И тут справедливая ничья ))).
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:28
Смешные штрафы,но все правильно,наказывать надо.
lotsman
lotsman
вчера в 15:08
Кричалки фанатов вполне оправданное действие. Было бы удивительно, если бы они пели хвалебные оды друг другу.)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:51
футбол игра завораживает и вызывает кучу эмоций.
особенно фанаты ждут дерби. когда все горит, обжигая сердца болельщиков команд. именно Болельщики создают Атмосферу Футбола на Стадионе,
поддержку родной команде, а иногда и проблемы с полицией.
обжигало. до поры...теперь есть указы.
это значит, будем болеть молча, сидя и без резких движений. почти как слепые.
п.с.
любите футбол и не будьте слепы.
n283jc9nn9bv
n283jc9nn9bv
вчера в 14:41
Почта России за цска заплатит, чего им переживать.
q3fgzjrrmm6b
q3fgzjrrmm6b
вчера в 14:34
Как же можно болеть за любимый клуб молча???Ведь это не театр!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:30
За такой футбол клубы должны больше платить...
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