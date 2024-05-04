«Флуминенсе» достиг соглашения по переходу Тиаго Силвы

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вчера, 10:26

Защитник близок к переходу во «Флуминенсе».

По информации источника, стороны достигли соглашения. Контракт будет рассчитан до июня 2026 года.

Стороны договорились не комментировать процесс до последнего матча «Челси» в знак уважения.