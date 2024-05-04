«Флуминенсе» достиг соглашения по переходу Тиаго Силвы

Защитник Тиаго Силва близок к переходу во «Флуминенсе».
По информации источника, стороны достигли соглашения. Контракт будет рассчитан до июня 2026 года.
Стороны договорились не комментировать процесс до последнего матча «Челси» в знак уважения.
Защитник Тиаго Силва близок к переходу во «Флуминенсе».
По информации источника, стороны достигли соглашения. Контракт будет рассчитан до июня 2026 года.
Стороны договорились не комментировать процесс до последнего матча «Челси» в знак уважения.
Приличная банда из "стариков" соберется во Флуминенсе, там Марсело играет, Фред(помните такого, в Лионе играл), Фелипе Мело, к ним добавится еще и Сильва
Приличная банда из "стариков" соберется во Флуминенсе, там Марсело играет, Фред(помните такого, в Лионе играл), Фелипе Мело, к ним добавится еще и Сильва
Удачи ему в будущем, не зависимо где он будет!
Удачи ему в будущем, не зависимо где он будет!