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«Флуминенсе» достиг соглашения по переходу Тиаго Силвы

вчера, 10:26

Защитник Тиаго Силва близок к переходу во «Флуминенсе».

По информации источника, стороны достигли соглашения. Контракт будет рассчитан до июня 2026 года.

Стороны договорились не комментировать процесс до последнего матча «Челси» в знак уважения.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:29
Да, шикарная карьера, но время берет свое и пора либо завершать карьеру, либо ехать на Ближний Восток ну или возвращаться на родину, что и сделает скорее всего Сильва!
Приличная банда из "стариков" соберется во Флуминенсе, там Марсело играет, Фред(помните такого, в Лионе играл), Фелипе Мело, к ним добавится еще и Сильва
azkan
azkan
вчера в 10:57
Годы берут свое. Отличный был защитник. Но в раздевалке Челси он себя сильно не показал, почему то. Ведь игроки такого уровня и опыта всегда капитанами и лидерами должны быть. Может в силу плохого знания английского. А может и другое..
Удачи ему в будущем, не зависимо где он будет!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:38
Удачи ему в новой команде.
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