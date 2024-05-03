Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Артета подтвердил намерение «Арсенала» сохранить в клубе Жоржиньо

вчера, 18:18

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подтвердил желание клуба сохранить хавбека Жоржиньо.

Мы хотим, чтобы Жоржиньо остался с нами, и он об этом знает. Я бы хотел его сохранить в команде. Клуб поддерживает эту позицию, надеюсь, мы продолжим сотрудничать с Жоржи.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Флуминенсе» достиг соглашения по переходу Тиаго Силвы
Сегодня, 10:26
Клопп ответил на вопрос о будущем Салаха в «Ливерпуле»
Вчера, 21:43
Слухи«Аякс» интересуется хавбеком «Сельты»
Вчера, 19:35
Слухи«Реал» связался с «Ривер Плейтом» по поводу Мастантуоно
Вчера, 10:59
СлухиФутболист «Реала» может стать одноклубником Месси
02 мая
СлухиДи Мария имеет шансы перейти в «Интер Майами»
02 мая
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:52
Жоржиньо действительно нужен Артете! Итальянец очень опытный, обладает хладнокровием при прессинге со стороны соперников, обладает шикарным пасом, такой опытный дядька нужен нашей молодой команде! Он кстати еще на тренера учится, глядишь, после завершения контракта останется и войдет в тренерский штаб Артеты?!
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 21:30
Добрый день!
Спасибо!
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:30
Он слишком медленный
wxh73ev3p4gk
wxh73ev3p4gk
вчера в 20:24
Осталось только игрока убедить.
Валерыч
Валерыч
вчера в 20:16, ред.
Артета знает о чём говорит. "Итальянский бразилец" является одним из системообразующих игроков "Арсенала". При своей внешне неброской манере игры, этот умный и техничный полузащитник приносит большую пользу команде, через него многие атаки строятся. И в обороне хорошо отрабатывает.
112910415
112910415
вчера в 19:24
нет возражений, пусть остаётся ! )
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:42
Добрый день.

Того комментария не должно было быть в блоке лучших комментариев, он там оказался по технической причине. Спасибо за заметку.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 