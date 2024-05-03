Артета подтвердил намерение «Арсенала» сохранить в клубе Жоржиньо

Главный тренер «Арсенала» подтвердил желание клуба сохранить хавбека .

Мы хотим, чтобы Жоржиньо остался с нами, и он об этом знает. Я бы хотел его сохранить в команде. Клуб поддерживает эту позицию, надеюсь, мы продолжим сотрудничать с Жоржи.