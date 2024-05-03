Артета подтвердил намерение «Арсенала» сохранить в клубе Жоржиньо

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подтвердил желание клуба сохранить хавбека Жоржиньо.
Мы хотим, чтобы Жоржиньо остался с нами, и он об этом знает. Я бы хотел его сохранить в команде. Клуб поддерживает эту позицию, надеюсь, мы продолжим сотрудничать с Жоржи.
Спасибо!
Спасибо!
Того комментария не должно было быть в блоке лучших комментариев, он там оказался по технической причине. Спасибо за заметку.
Того комментария не должно было быть в блоке лучших комментариев, он там оказался по технической причине. Спасибо за заметку.