Клопп ответил на вопрос о будущем Салаха в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о будущем нападающего Мохамеда Салаха.
Этот вопрос меня больше не касается. Не думаю, что мне следует говорить об этом, всё в руках других людей, особенно в руках Мо.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о будущем нападающего Мохамеда Салаха.
Этот вопрос меня больше не касается. Не думаю, что мне следует говорить об этом, всё в руках других людей, особенно в руках Мо.
попасть в серьезную функциональную яму, и на него тут же накинулись.
трудно поверить, но лучшего нападающего клуба при тренерства Клоппа
еще до этого спада отправляли к Саудитам.
невозможно постоянно игроку находится в форме.
организм рано поздно требует отдыха, восстановления.
ведь мы не знаем, может на то существуют неизвестные нам личные причины.
я тоже негодовал, когда Салах так резко сдал, когда он не смог
просто перекинуть вратаря Аталанты и дать Ливерпулю толчок для того
чтобы перевернуть ход матча.
оставить ли его или продать - не мы будем это решать, но хейтерить игрока, который верой и правдой служил клубу, и с которым связаны все достижения Ливерпуля последних лет, я считаю последним делом.
в любом случае надо отдать ему должное - Мо это заслужил.
Салах один из легенд Энфилда.
через какое то время мы будем его вспоминать, и обязательно добрым словом!
попасть в серьезную функциональную яму, и на него тут же накинулись.
трудно поверить, но лучшего нападающего клуба при тренерства Клоппа
еще до этого спада отправляли к Саудитам.
невозможно постоянно игроку находится в форме.
организм рано поздно требует отдыха, восстановления.
ведь мы не знаем, может на то существуют неизвестные нам личные причины.
я тоже негодовал, когда Салах так резко сдал, когда он не смог
просто перекинуть вратаря Аталанты и дать Ливерпулю толчок для того
чтобы перевернуть ход матча.
оставить ли его или продать - не мы будем это решать, но хейтерить игрока, который верой и правдой служил клубу, и с которым связаны все достижения Ливерпуля последних лет, я считаю последним делом.
в любом случае надо отдать ему должное - Мо это заслужил.
Салах один из легенд Энфилда.
через какое то время мы будем его вспоминать, и обязательно добрым словом!
возможно, Салах будет лакмусовой бумажкой для Арни Слота.
Тзе Атлетик (авторитетное издание) написали, что Ливерпуль не планируют продавать Салаха этим летом, а попытаются продлить.
Хьюз будет строить команду с Салахом в основе.
саудитский Аль Иттихад сдулся, как и вся саудовская лига.
теперь Аль-Иттихад будет ждать свободного трансфера в летом 2025 г,
если Салах не продлит контракт.
а если продлит, (должны) то саудиты получат уши осла, но не Салаха.
с точки зрения фаната английского клубного футбола, я бы хотел, чтобы Салах доиграл до конца контракта.
с точки зрения клуба, мне кажется, что получить условные 80-100 лямов это гораздо выгоднее, чем отпустить Салаха бесплатно в 2025 году.
лдогично - клуб должен продлить египтянина.
Эдвардс будет решать что да как.
возможно, Салах будет лакмусовой бумажкой для Арни Слота.
Тзе Атлетик (авторитетное издание) написали, что Ливерпуль не планируют продавать Салаха этим летом, а попытаются продлить.
Хьюз будет строить команду с Салахом в основе.
саудитский Аль Иттихад сдулся, как и вся саудовская лига.
теперь Аль-Иттихад будет ждать свободного трансфера в летом 2025 г,
если Салах не продлит контракт.
а если продлит, (должны) то саудиты получат уши осла, но не Салаха.
с точки зрения фаната английского клубного футбола, я бы хотел, чтобы Салах доиграл до конца контракта.
с точки зрения клуба, мне кажется, что получить условные 80-100 лямов это гораздо выгоднее, чем отпустить Салаха бесплатно в 2025 году.
лдогично - клуб должен продлить египтянина.
Эдвардс будет решать что да как.