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Клопп ответил на вопрос о будущем Салаха в «Ливерпуле»

вчера, 21:43

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о будущем нападающего Мохамеда Салаха.

Этот вопрос меня больше не касается. Не думаю, что мне следует говорить об этом, всё в руках других людей, особенно в руках Мо.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 08:32
Не располагаю такими точными данными, но полностью Вам доверяю!!! У Клоппа, Салах был пожалуй одним из немногих креативных игроков, способным думать в организации атаки, в её креативности. Очень рад, что Салах остаётся! С Клоппом или без него, но Салах нужен Ливерпулю!!!
👍👍👍👍👍👍👍
Варвар7
Варвар7 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 05:34
Моё мнение Клопп всё же покинет Ливер , возможно , что уйдёт из команды и Салах, но полностью исключать , что кто-то поменяет решение нельзя. Ведь совсем недавно такой пример в футболе был (Хави).Так, что прецедент создан, но всё же, повторюсь скорее всего они начнут следующий сезон по крайней мере в разных командах...
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 02:42
Шансов на это совсем нет?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:32
тоже считаю, что без Клоппа Салах еще сильней станет.
возможно, Салах будет лакмусовой бумажкой для Арни Слота.
Тзе Атлетик (авторитетное издание) написали, что Ливерпуль не планируют продавать Салаха этим летом, а попытаются продлить.
Хьюз будет строить команду с Салахом в основе.
саудитский Аль Иттихад сдулся, как и вся саудовская лига.
теперь Аль-Иттихад будет ждать свободного трансфера в летом 2025 г,
если Салах не продлит контракт.
а если продлит, (должны) то саудиты получат уши осла, но не Салаха.
с точки зрения фаната английского клубного футбола, я бы хотел, чтобы Салах доиграл до конца контракта.
с точки зрения клуба, мне кажется, что получить условные 80-100 лямов это гораздо выгоднее, чем отпустить Салаха бесплатно в 2025 году.
лдогично - клуб должен продлить египтянина.
Эдвардс будет решать что да как.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:24
стоило Салаху в первый раз за период нахождения в Ливерпуле
попасть в серьезную функциональную яму, и на него тут же накинулись.
трудно поверить, но лучшего нападающего клуба при тренерства Клоппа
еще до этого спада отправляли к Саудитам.
невозможно постоянно игроку находится в форме.
организм рано поздно требует отдыха, восстановления.
ведь мы не знаем, может на то существуют неизвестные нам личные причины.
я тоже негодовал, когда Салах так резко сдал, когда он не смог
просто перекинуть вратаря Аталанты и дать Ливерпулю толчок для того
чтобы перевернуть ход матча.
оставить ли его или продать - не мы будем это решать, но хейтерить игрока, который верой и правдой служил клубу, и с которым связаны все достижения Ливерпуля последних лет, я считаю последним делом.
в любом случае надо отдать ему должное - Мо это заслужил.
Салах один из легенд Энфилда.
через какое то время мы будем его вспоминать, и обязательно добрым словом!
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:39
По сути Юрген прав - скоро он уже никаким образом не сможет влиять на Салаха...
Capral
Capral
вчера в 22:32
И этим всё сказано. Похоже- конфликт тлел давно... Салах- один из немногих в Ливере, который вносил интересную живую мысль, в прессингующий и силовой футбол Клоппа. Если Салах останется в Ливере, думаю, ему будет полегче и спокойнее без Клоппа. Удачи, Салаху- с новым тренером, и радовать болельщиков, не только Ливерпуля, своей техничной и яркой игрой!!! На таких игроков, как Салах- возраст не распространяется!!!!!!!
Гость
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