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Де Хеа может вернуться в «Атлетико»

вчера, 15:18

«Атлетико» может приобрести нового вратаря.

По информации источника, Ян Облак намерен покинуть клуб летом. Спортивное руководство мадридцев уже некоторое время ищет игрока на замену, но пока не нашло подходящего варианта.

Сообщается, что в переходе заинтересован Гиорги Мамардашвили, но «Валенсия» просит за него сумму, превышающую ту, на которую рассчитывают «матрасники», по этой причине данный вариант сейчас исключён.

Ещё двумя кандидатами являются экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, который является воспитанником «Атлетико», а также провёл первые годы профессиональной карьеры в этой команде, и Кепа Аррисабалага, выступающий на правах аренды из «Челси» за «Реал». Лондонцы хотят найти новое место продолжения карьеры для своего футболиста.

«Атлетико» ещё не принял решения, но ни по одному из предложений не сказал «нет».

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Все комментарии
balalay
balalay
вчера в 19:03
сами создают проблему и сами ее героически преодолевают
явно у Атлетико не все дома, потому что с такого вратаря который им протащил беря пенальти все что выиграл клуб - начинается все.. уверенность всей команды, что за их спиной не дырка
не зря тот же Фергюсон держался за надежных вратарей, Шмейхель играл 8 сезонов пока не протерлись перчатки, Бартез за 3 сезона оказался ненадежным и ушел, потом 6 сезонов играл Ван дер Сар - до 39 лет..
ну платите Облаку еще больше он ничем не хуже Месси на месте вратаря
rffrztj9ap86
rffrztj9ap86
вчера в 15:24
Вместо Облака можно попробовать, если у него есть желание
Гость
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