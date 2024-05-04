Де Хеа может вернуться в «Атлетико»

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вчера, 15:18

«Атлетико» может приобрести нового вратаря.

По информации источника, намерен покинуть клуб летом. Спортивное руководство мадридцев уже некоторое время ищет игрока на замену, но пока не нашло подходящего варианта.

Сообщается, что в переходе заинтересован , но «Валенсия» просит за него сумму, превышающую ту, на которую рассчитывают «матрасники», по этой причине данный вариант сейчас исключён.

Ещё двумя кандидатами являются экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» , который является воспитанником «Атлетико», а также провёл первые годы профессиональной карьеры в этой команде, и , выступающий на правах аренды из «Челси» за «Реал». Лондонцы хотят найти новое место продолжения карьеры для своего футболиста.

«Атлетико» ещё не принял решения, но ни по одному из предложений не сказал «нет».