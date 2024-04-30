Глава РПЛ: «Нужно иметь инструмент, не позволяющий играть с судимостью»

Президент РПЛ рассказал, как лига намерена бороться с игроками, имеющими судимость.

Если у человека есть судимость, нам нужно иметь инструмент, возможность не дать ему играть в лиге. Этот инструмент нужно разрабатывать совместно с РФС . Уверен, что он будет разработан. Сейчас его нет, дайте нам сезон закончить.