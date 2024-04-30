Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКриминалРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Глава РПЛ: «Нужно иметь инструмент, не позволяющий играть с судимостью»

30 апреля 2024, 19:38

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, как лига намерена бороться с игроками, имеющими судимость.

Если у человека есть судимость, нам нужно иметь инструмент, возможность не дать ему играть в лиге. Этот инструмент нужно разрабатывать совместно с РФС. Уверен, что он будет разработан. Сейчас его нет, дайте нам сезон закончить.

Я не слежу за судьбой Промеса, я слежу за событиями в РПЛ. В текущем сезоне изменений в регламенте не будет, а на следующий сезон подумаем, как такие случаи учесть. Это тонкий вопрос – признаём или не признаём юрисдикцию, какое наказание? Коллеги в РПЛ и РФС опытные, выберем алгоритм.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Языджи пытались ограбить в третий раз за время пребывания игрока во Франции
23 апреля
Робиньо будет производить таблетки для дезинфекции туалетов в тюрьме
22 апреля
СлухиЗащитник «Спартака» Классен стал жертвой мошенников
22 апреля
СлухиИгроков женского «Локомотива» обокрали во время тренировки
18 апреля
Боевики угрожают устроить теракты на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов
09 апреля
Футболист сборной ЮАР был убит на заправке в результате ограбления
04 апреля
Сортировать
Все комментарии
galeevae
galeevae
вчера в 16:21
Печально всё это. Мало ли, как может судьба у человека сложиться? Вот такие же чинуши в СССР долгое время гнобили и не давали играть Эдуарду Стрельцову.
Варвар7
Варвар7 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:27
И тем не менее бывает так что, чиновники во всех сферах "прикрываясь" различными инструкциями и директивами, "чинят различные препоны" - а для этого, так понимаю, особой грамотности и не требуется...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 11:15, ред.
Все и проще и шире. В РПЛ, как и многих иных структурах в РФ нет практически не только грамотных юристов, но и грамотных людей вообще. Алаев пример
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:08, ред.
Ответ :Байкал-38. :-Ну вот и хорошо, теперь надеюсь, уж точно не будете ко мне обращаться ,повторно дали обещание( "Больше сказать вам нечего"). А "насчёт граней"- это Вы зря (от бессилия наверное) - всё в рамках приличия. Или забыли как исподтишка хотели меня "задеть"...)
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 10:45
По поводу "умничать".
Я вам лишь сказал, что "судимый" и "ранее судимый" это большая разница, а уж вы начали, причём переходя грани.
Больше сказать вам нечего, да смысла как вижу нет.
Варвар7
Варвар7 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 10:25
Вот так и знал, что кто то будет обязательно поправлять и извините "умничать" начнёт (только думал затронут с политической точки зрения а не с юридической ) Я действительно не понимаю ни в политике, ни юриспруденции (а должен???) и ещё много в чём в отличии от Вас разбирающегося почти во всех сферах человеческой деятельности судя по Вашим постам.)
На этом спортивном сайте выражаю свою точку зрения простого человека и болельщика футбола.
Теперь не посредственно к ответу - Из статьи понятно, что г Алаев пытается в дальнейшем обезопасить себя и своих коллег во избежание неприятностей в резонансных случаях подобных " делу Промеса" . Если сказать по простому - прикрыть свою "задницу" ,что бы потом не "прилетело", так на всякий случай.
В заголовке статьи ( да и в самой статье) , говорится о желании создать инструмент для таких случаев . Я может быть юридически не подкован (в отличии от Вас) , но живу давно и догадываюсь как этот инструмент будут использовать крючкотворы - чиновники по отношению к не угодным (по мимо судимости, туда можно "приплести" и" административку" и различные высказывания, допустим в прессе да и мног чего).
"Одним словом" - сказано нужно создать Инструмент - а уж как его применять "умельцы" найдутся.
А теперь ответьте Вы мне - знаток статей и законодательства у нас в стране на любую работу можно устроится с судимостью ( хоть с погашенной, хоть с непогашенной, хоть с прошлой) ??? И не получится ли благодаря этому инструменту так и с футболом? Не будут в подобных случаях придираться и "докапываться"???
P. S. А теперь лично от себя - что "не выдержала душа поэта", а как же данное слово том ,что больше не будете ко мне обращаться ( а или с другого аккаунта можно?). А вообще "завязывали" до людей "докапываться" - хоть напрямую , хоть "исподтишка". К обычному спору это не имеет ни какого отношения , а показать какой Вы умный во всех сферах жизни ( и то скорее всего благодаря "гуглу" - не ужели номер статей в голове держите? ) , но это честное слово со стороны выглядит довольно смешно...)
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 05:38
Ну, юридический сразу видно, что вы не подкованы.
Для вас как понятия "судимый" и "ранее судимый" одно и то же, но вы глубоко ошибаетесь.
Человек считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу и до момента погашения или снятия судимости (ч. 1 ст. 86 УК РФ).
То есть это правовое состояние является временным.
Вот вам недавний пример Кокорин и Мамаев.
Когда они вернулись после "одсидки" они сняли судимость и играли в РПЛ уже не судимыми.
Интерес
Интерес
30 апреля в 22:17
Это будет нарушение Конституции РФ-воспрепятствование праву на труд,как ограничение гражданских прав ,не подтверждённых законодательно.
nubom
nubom
30 апреля в 21:08
Я думаю, поможет полная конфискация имущества...
Варвар7
Варвар7
30 апреля в 20:33, ред.
Глупость несусветная! Не буду приводить в пример известных футболистов у которых была судимость , возьму к примеру обычного пацана который год, другой по глупости "отсидел" на "малолетке" ( тоже судимость) , но у него есть талант , страсть и желание играть в футбол, получается всё дорога для него, в большой спорт закрыта.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 