Глава РПЛ: «Нужно иметь инструмент, не позволяющий играть с судимостью»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, как лига намерена бороться с игроками, имеющими судимость.
Если у человека есть судимость, нам нужно иметь инструмент, возможность не дать ему играть в лиге. Этот инструмент нужно разрабатывать совместно с РФС. Уверен, что он будет разработан. Сейчас его нет, дайте нам сезон закончить.
Я не слежу за судьбой Промеса, я слежу за событиями в РПЛ. В текущем сезоне изменений в регламенте не будет, а на следующий сезон подумаем, как такие случаи учесть. Это тонкий вопрос – признаём или не признаём юрисдикцию, какое наказание? Коллеги в РПЛ и РФС опытные, выберем алгоритм.
Я вам лишь сказал, что "судимый" и "ранее судимый" это большая разница, а уж вы начали, причём переходя грани.
Больше сказать вам нечего, да смысла как вижу нет.
Я вам лишь сказал, что "судимый" и "ранее судимый" это большая разница, а уж вы начали, причём переходя грани.
Больше сказать вам нечего, да смысла как вижу нет.
На этом спортивном сайте выражаю свою точку зрения простого человека и болельщика футбола.
Теперь не посредственно к ответу - Из статьи понятно, что г Алаев пытается в дальнейшем обезопасить себя и своих коллег во избежание неприятностей в резонансных случаях подобных " делу Промеса" . Если сказать по простому - прикрыть свою "задницу" ,что бы потом не "прилетело", так на всякий случай.
В заголовке статьи ( да и в самой статье) , говорится о желании создать инструмент для таких случаев . Я может быть юридически не подкован (в отличии от Вас) , но живу давно и догадываюсь как этот инструмент будут использовать крючкотворы - чиновники по отношению к не угодным (по мимо судимости, туда можно "приплести" и" административку" и различные высказывания, допустим в прессе да и мног чего).
"Одним словом" - сказано нужно создать Инструмент - а уж как его применять "умельцы" найдутся.
А теперь ответьте Вы мне - знаток статей и законодательства у нас в стране на любую работу можно устроится с судимостью ( хоть с погашенной, хоть с непогашенной, хоть с прошлой) ??? И не получится ли благодаря этому инструменту так и с футболом? Не будут в подобных случаях придираться и "докапываться"???
P. S. А теперь лично от себя - что "не выдержала душа поэта", а как же данное слово том ,что больше не будете ко мне обращаться ( а или с другого аккаунта можно?). А вообще "завязывали" до людей "докапываться" - хоть напрямую , хоть "исподтишка". К обычному спору это не имеет ни какого отношения , а показать какой Вы умный во всех сферах жизни ( и то скорее всего благодаря "гуглу" - не ужели номер статей в голове держите? ) , но это честное слово со стороны выглядит довольно смешно...)
На этом спортивном сайте выражаю свою точку зрения простого человека и болельщика футбола.
Теперь не посредственно к ответу - Из статьи понятно, что г Алаев пытается в дальнейшем обезопасить себя и своих коллег во избежание неприятностей в резонансных случаях подобных " делу Промеса" . Если сказать по простому - прикрыть свою "задницу" ,что бы потом не "прилетело", так на всякий случай.
В заголовке статьи ( да и в самой статье) , говорится о желании создать инструмент для таких случаев . Я может быть юридически не подкован (в отличии от Вас) , но живу давно и догадываюсь как этот инструмент будут использовать крючкотворы - чиновники по отношению к не угодным (по мимо судимости, туда можно "приплести" и" административку" и различные высказывания, допустим в прессе да и мног чего).
"Одним словом" - сказано нужно создать Инструмент - а уж как его применять "умельцы" найдутся.
А теперь ответьте Вы мне - знаток статей и законодательства у нас в стране на любую работу можно устроится с судимостью ( хоть с погашенной, хоть с непогашенной, хоть с прошлой) ??? И не получится ли благодаря этому инструменту так и с футболом? Не будут в подобных случаях придираться и "докапываться"???
P. S. А теперь лично от себя - что "не выдержала душа поэта", а как же данное слово том ,что больше не будете ко мне обращаться ( а или с другого аккаунта можно?). А вообще "завязывали" до людей "докапываться" - хоть напрямую , хоть "исподтишка". К обычному спору это не имеет ни какого отношения , а показать какой Вы умный во всех сферах жизни ( и то скорее всего благодаря "гуглу" - не ужели номер статей в голове держите? ) , но это честное слово со стороны выглядит довольно смешно...)
Для вас как понятия "судимый" и "ранее судимый" одно и то же, но вы глубоко ошибаетесь.
Человек считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу и до момента погашения или снятия судимости (ч. 1 ст. 86 УК РФ).
То есть это правовое состояние является временным.
Вот вам недавний пример Кокорин и Мамаев.
Когда они вернулись после "одсидки" они сняли судимость и играли в РПЛ уже не судимыми.
Для вас как понятия "судимый" и "ранее судимый" одно и то же, но вы глубоко ошибаетесь.
Человек считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу и до момента погашения или снятия судимости (ч. 1 ст. 86 УК РФ).
То есть это правовое состояние является временным.
Вот вам недавний пример Кокорин и Мамаев.
Когда они вернулись после "одсидки" они сняли судимость и играли в РПЛ уже не судимыми.